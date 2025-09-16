Nga không tuyên bố vaccine ung thư Enteromix sẵn sàng sử dụng

Thông tin lan truyền về việc Nga chính thức công bố vaccine chống ung thư mRNA Enteromix đã sẵn sàng để sử dụng lâm sàng và sẽ miễn phí cho bệnh nhân là chưa chính xác.

Tuyên bố vaccine ung thư sẵn sàng sử dụng lâm sàng của Nga đang bị nhầm lẫn giữa 3 loại vaccine. Ảnh: Happiest Health.

Vào tháng 9, một số bài đăng trên mạng xã hội và tin tức đưa tin Nga vừa công bố một loại vaccine ung thư đã sẵn sàng để sử dụng lâm sàng và sẽ được cung cấp miễn phí cho bệnh nhân. Thông tin này khác nhau giữa các bài đăng, nhưng nhiều bài khẳng định đó là vaccine mRNA có tên Enteromix, "đã chứng minh hiệu quả và độ an toàn 100%" trong các thử nghiệm ban đầu.

Trong đó, một bài báo trên Newsweek tuyên bố vaccine Enteromix của Nga đã sẵn sàng để sử dụng lâm sàng, nhưng không gọi đó là vaccine mRNA.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kiểm chứng sự thật của trang Snopes, thực tế, Nga không công bố vaccine ung thư mRNA Enteromix đã sẵn sàng sử dụng lâm sàng. Các tuyên bố này đã nhầm lẫn 3 loại vaccine ung thư khác nhau đang được phát triển tại Nga thành một.

Sự nhầm lẫn giữa 3 loại vaccine

Mặc dù cả ba đều là vaccine ung thư của Nga, mRNA (1), Enteromix (2) và vaccine "sẵn sàng sử dụng lâm sàng" (3) khác nhau.

Cụ thể, thông tin lan truyền bắt đầu từ bản tin ngày 6/9 của Hãng thông tấn TASS (Nga) thông báo bà Veronika Skvortsova - người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học liên bang Nga (FMBA) - cho biết "vaccine chống ung thư của Nga đã sẵn sàng sử dụng và đang chờ phê duyệt chính thức". Bản tin không nêu chi tiết về loại vaccine, ngoại trừ "mục tiêu ban đầu" của vaccine là ung thư đại trực tràng.

Vào thời điểm đó, các nhà khoa học Nga cũng đang nghiên cứu vaccine ung thư phổ rộng, một trong số đó là vaccine mRNA và một loại là Enteromix, sử dụng virus chống ung thư. Tuy nhiên, cả hai vẫn đang trong quá trình thử nghiệm tính đến tháng 9 và chưa sẵn sàng để sử dụng rộng rãi.

Trang web của TAdviser, cổng thông tin internet và cơ quan phân tích thông tin doanh nghiệp của Nga, gọi loại vaccine đã sẵn sàng sử dụng này là vaccine ung thư đại trực tràng của FMBA. Nó được liệt kê là loại riêng biệt với Enteromix và với vaccine mRNA.

Điều này phù hợp với những gì bà Skvortsova đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ngày 25/11/2024 là Nga đang phát triển một số loại vaccine chống ung thư sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Bà đã nêu tên một số loại vaccine, bao gồm cả mRNA.

Ba loại vaccine riêng biệt

Trung tâm Nghiên cứu X-quang Y khoa Quốc gia Nga (NMRRC) đã gọi Enteromix và mRNA là hai nỗ lực nghiên cứu riêng biệt. Cả hai được phát triển với mục đích chống lại nhiều loại ung thư khác nhau thay vì chỉ một loại cụ thể. FMBA không tham gia vào quá trình phát triển của cả hai, không giống như vaccine ung thư đại trực tràng.

Theo NMRRC, Enteromix được thiết kế để sử dụng 4 loại virus không gây bệnh có thể tiêu diệt các tế bào ác tính và kích hoạt khả năng miễn dịch chống khối u của bệnh nhân. NMRRC cho biết hiệu quả của vaccine rất đa dạng, "từ làm chậm sự phát triển của khối u đến tiêu diệt hoàn toàn".

Trong khi đó, vaccine mRNA "cá nhân hóa" được thiết kế để trở thành vaccine độc đáo dựa trên phân tích di truyền khối u của từng bệnh nhân, từ đó có thể "dạy" hệ thống miễn dịch nhắm vào các tế bào khối u. NMRRC đã tạo ra phần mềm để xác định cấu hình di truyền của từng đột biến riêng lẻ, từ đó điều chỉnh vaccine cho phù hợp. Các thử nghiệm tiền lâm sàng cho thấy vaccine đã làm chậm hoặc ngừng hoàn toàn sự phát triển của khối u.

Cả hai loại này đều không được thiết kế để ngăn ngừa ung thư mới trong tương lai, mà chỉ chống lại ung thư khi một người đã mắc bệnh hoặc đã từng mắc bệnh trước đó.

Theo các quan chức Nga, cả vaccine Enteromix và mRNA đều cho thấy kết quả khả quan trong các thử nghiệm tiền lâm sàng. Các quan chức Nga cho biết họ có kế hoạch cung cấp miễn phí vaccine Enteromix và mRNA cho bệnh nhân.