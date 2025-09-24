Nga sắp tiêm vaccine ung thư cá nhân hóa trong tháng tới

Đợt triển khai ban đầu dự kiến diễn ra trong 1-1,5 tháng tới, có sự tham gia của 60 bệnh nhân ung thư hắc tố.

Tính an toàn và hiệu quả cao của vaccine mang lại hy vọng mới cho hàng triệu bệnh nhân ung thư. Ảnh: Happiest Health.

Chia sẻ với TASS, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya, cho biết bệnh nhân ung thư ở Nga sẽ được điều trị bằng vaccine do trong nước sản xuất trong những tháng tới.

"Tất cả hồ sơ liên quan đến dự án đã được nộp lên Bộ Y tế chờ phê duyệt. Viện Herzen, Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc gia Blokhin và viện chúng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được sự chấp thuận để bắt đầu sản xuất loại vaccine cá nhân hóa đầu tiên chống lại bệnh ung thư hắc tố", ông Gintsburg cho hay.

Ông Gintsburg nói thêm đã lựa chọn được các nhóm bệnh nhân tham gia điều trị, dữ liệu di truyền cũng được phân tích đầy đủ, các nhà nghiên cứu đã sẵn sàng bắt đầu điều trị "trong vòng 1-1,5 tháng tới".

Những người đầu tiên được tiêm vaccine mRNA cá nhân hóa là 60 bệnh nhân ung thư hắc tố, thực hiện tại Viện nghiên cứu ung thư Herzen Moscow và Trung tâm nghiên cứu y khoa ung thư quốc gia Blokhin.

Vaccine mới là phương pháp điều trị cá nhân hóa, được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các khối u ác tính bằng cách sử dụng thông tin di truyền của chính bệnh nhân.

Được phát triển với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ RNA thông tin (mRNA) cho phép vaccine được điều chỉnh phù hợp với từng bệnh nhân, mang lại liệu pháp điều trị hiệu quả và nhắm mục tiêu hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro tác dụng phụ.

Đầu tháng 9, Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế - Sinh học Liên bang, tuyên bố vaccine ung thư mới đã chứng minh hiệu quả cao trong quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng và sẵn sàng để ứng dụng lâm sàng.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy kích thước khối u giảm và sự tiến triển của khối u chậm lại, lên đến 60-80% tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Ngoài ra, các nghiên cứu còn chỉ ra tỷ lệ sống sót tăng lên nhờ vaccine.

Mục tiêu ban đầu của loại vaccine này sẽ là ung thư đại trực tràng. Hơn nữa, việc phát triển vaccine cho bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và một số loại u hắc tố cụ thể, bao gồm cả u hắc tố mắt, hiện ở giai đoạn phát triển tiên tiến, đã đạt được những tiến bộ đáng kể.