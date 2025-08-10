Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngắm Honda Wave 'Thái' hoàn toàn mới vừa ra mắt

  • Chủ nhật, 10/8/2025 15:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mẫu Honda Wave 125 "hoàn toàn mới" vừa ra mắt tại Thái Lan vẫn giữ nguyên thiết kế hiện tại, tuy nhiên chỉ bổ sung một số tính năng tiện nghi.

Tại Thái Lan, Honda Wave 125 (còn được gọi là Honda Future tại Việt Nam) vừa được giới thiệu phiên bản "hoàn toàn mới". Tuy vẫn giữ nguyên thiết kế, mẫu xe số này được bổ sung một số tính năng mới, vốn chỉ có trên các mẫu xe tay ga.
Về ngoại hình, xe vẫn giữ nguyên kích thước 1.895 x 717 x 1.110 mm, khối lượng khoảng 102 kg. Phần mặt nạ trước vẫn được tích hợp đèn ban ngày và đèn tín hiệu rẽ halogen.
Tương tự đèn viền trước, cụm đèn hậu cũng được thiết kế dạng chữ X hiện đại. Bánh trước được trang bị phanh đĩa, đồng thời bổ sung tính năng phanh kết hợp CBS của Honda. Bánh sau vẫn sử dụng phanh tang trống.
Mặt đồng hồ vẫn giữ nguyên thiết kế cũ với công nghệ analogue, bên cạnh màn hình phụ trợ LCD giúp theo dõi các thông số odo, mức xăng hay cấp số đang sử dụng.
Điểm nâng cấp trên mẫu xe này là hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key. Tuy nhiên, trang bị này chỉ có trên các phiên bản cao cấp sử dụng mâm đúc.
Bên cạnh đó, Honda Wave 125 còn được bổ sung cổng sạc Type-C, bên cạnh móc treo xoay giúp tối ưu độ tiện dụng cho người lái.
Bên dưới yên là không gian cốp 17L vừa đủ dùng, bên cạnh bình xăng có dung tích 5.4L. Việc đóng mở yên xe giờ đây thuận tiện hơn nhờ vào cơ cấu Smart Key.
Honda Wave 125 vẫn được trang bị động cơ 4 thì PGM-Fi SOHC dung tích 125 cc làm mát bằng gió, đi kèm hộp số 4 cấp. Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu underbone "quốc dân" này lên đến 71,4 km/L.
Honda Wave 125 "hoàn toàn mới" có 4 biến thể. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng bánh căm có 2 màu đen và đen/đỏ cùng mức giá 57.200 baht (khoảng 46,4 triệu đồng).
Phiên bản cao cấp sử dụng mâm đúc với các phối màu đen, nâu/đen, xanh/đen và trắng/đen có mức giá 59.400 baht (khoảng 48,2 triệu đồng). Biến thể sử dụng Smart Key sẽ có giá 60.800 baht (khoảng 49,3 triệu đồng).
Phiên bản thể thao Honda Wave 125R sở hữu màu sơn trắng cùng bộ tem đen/đỏ bắt mắt, bổ sung mâm đúc màu vàng kim và phuộc sau Profender điều chỉnh được. Mức giá của mẫu xe này lên đến 66.200 baht (khoảng 50,8 triệu đồng).
Tại Việt Nam, Honda Wave Thái thường được các "dân chơi" săn đón vì chất lượng cũng như độ hoàn thiện được cho rằng tốt hơn phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. Mức giá của mẫu xe này các đại lý tư nhân có thể lên đến hơn 100 triệu đồng.

Việt Hà

Ảnh: Honda Thailand

