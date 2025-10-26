Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngắm khỉ tràn ra đường ở Côn Đảo

  • Chủ nhật, 26/10/2025 07:45 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Côn Đảo không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử, mà còn là thiên đường thiên nhiên nguyên sơ, nơi con người tìm thấy sự bình yên, tách biệt với ồn ào phố thị.

vuon quoc gia con dao anh 1

Nơi đàn khỉ thoải mái tràn ra đường

Trên những con đường quanh co ven núi ở Côn Đảo (TP.HCM), du khách dễ dàng bắt gặp từng đàn khỉ tung tăng chạy nhảy, đùa giỡn ngay bên lề đường. Những chú khỉ ở đây dường như đã quá quen với con người, thỉnh thoảng còn nô đùa cùng du khách, tạo nên khung cảnh sinh động giữa thiên nhiên hoang dã. Những chú khỉ nhỏ nhanh nhẹn leo lên cành cây, chuyền tay nhau những trái rừng chín mọng; vài con khác thản nhiên ngồi bên vệ cỏ, ngắm dòng xe thưa thớt đi qua, chẳng hề e sợ con người.

vuon quoc gia con dao anh 2
vuon quoc gia con dao anh 3vuon quoc gia con dao anh 4
vuon quoc gia con dao anh 5
vuon quoc gia con dao anh 6vuon quoc gia con dao anh 7vuon quoc gia con dao anh 8vuon quoc gia con dao anh 9
vuon quoc gia con dao anh 10
vuon quoc gia con dao anh 11vuon quoc gia con dao anh 12
vuon quoc gia con dao anh 13

Thả rùa con trở về với đại đương

Không chỉ có khỉ, Côn Đảo còn là nơi hiếm hoi ở Việt Nam du khách có thể chứng kiến rùa biển lên bãi đẻ trứng và tham gia hoạt động thả rùa con về với đại dương. Đây là một trải nghiệm đầy ý nghĩa về bảo tồn sinh thái. Vào mùa sinh sản, hàng trăm con rùa mẹ vượt sóng cập bãi cát trắng, đào ổ và đẻ trứng trong đêm yên tĩnh, để rồi vài tuần sau, từng đàn rùa con nhỏ bé lại đồng loạt hướng ra biển trong ánh bình minh.

vuon quoc gia con dao anh 14
vuon quoc gia con dao anh 15vuon quoc gia con dao anh 16vuon quoc gia con dao anh 17vuon quoc gia con dao anh 18
vuon quoc gia con dao anh 19
vuon quoc gia con dao anh 20vuon quoc gia con dao anh 21
vuon quoc gia con dao anh 22
vuon quoc gia con dao anh 23
vuon quoc gia con dao anh 24vuon quoc gia con dao anh 25
vuon quoc gia con dao anh 26

Treking xuyên rừng tại Vườn quốc gia Côn Đảo

Từ trung tâm đặc khu, chỉ cần vài phút di chuyển, du khách đã có thể bước vào Vườn quốc gia Côn Đảo, nơi được ví là lá phổi xanh của quần đảo. Những lối mòn xuyên rừng dẫn qua thảm thực vật nhiệt đới phong phú, nơi sinh sống của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm. Trên hành trình, nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp các loài như rắn mối, kỳ đà hay đàn khỉ leo trèo trên những tán cây, tất cả hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, trong lành. Ngoài ra, du khách còn có thể ghé thăm những địa điểm check-in trên cung đường này như Hang Đức Mẹ, Bãi Đất Thắm, Cây Di sản, Bãi Bàng...

vuon quoc gia con dao anh 27
vuon quoc gia con dao anh 28vuon quoc gia con dao anh 29
vuon quoc gia con dao anh 30
vuon quoc gia con dao anh 31vuon quoc gia con dao anh 32vuon quoc gia con dao anh 33vuon quoc gia con dao anh 34
vuon quoc gia con dao anh 35
vuon quoc gia con dao anh 36vuon quoc gia con dao anh 37vuon quoc gia con dao anh 38vuon quoc gia con dao anh 39
vuon quoc gia con dao anh 40
vuon quoc gia con dao anh 41
vuon quoc gia con dao anh 42vuon quoc gia con dao anh 43
vuon quoc gia con dao anh 44

'Thủ phủ rùa biển' Việt Nam được công nhận quốc tế

Sau nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, VQG Côn Đảo được công nhận "Danh lục Xanh", đánh dấu bước tiến trong công tác bảo tồn, giữ gìn sự và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

20:21 25/9/2025

Tôi 12 ngày xem rùa đẻ trứng ở Côn Đảo

Tôi dành 12 ngày giữa mùa hè tại Côn Đảo để tham gia chương trình bảo tồn rùa biển. Mỗi đêm tuần tra, mỗi sáng thả rùa con về biển đều để lại trong tôi cảm giác vừa xúc động, vừa biết ơn.

05:40 30/7/2025

Quỳnh Danh

vườn quốc gia côn đảo Côn Đảo côn đảo vườn quốc gia dàn khỉ rùa con. đẻ trứng

