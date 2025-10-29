Ngắm nhìn 'máy bay điện' sắp mở bán của Toyota

|
Tại Japan Mobility Show 2025, Toyota gây chú ý khi trưng bày chiếc taxi bay N542JX. Thực tế, đây là một máy bay điện cất cánh thẳng đứng (eVTOL) sản xuất bởi Joby Aviation, công ty con được Toyota rót vốn, hỗ trợ sản xuất và chuỗi cung ứng.
|
Mẫu phương tiện bay này có tên Joby S4, với phần khung được làm từ sợi carbon giúp giảm khối lượng, cấu trúc cánh đơn (high-wing) kết hợp với đuôi chữ V giúp tăng khả năng di chuyển thẳng đứng khi bắt đầu "bay".
|
Joby S4 được trang bị 6 cánh quạt nghiêng với 4 cánh chính và 2 cánh phụ trợ ở đuôi.
|
Không gian bên trong được thiết kế dành cho một phi công và 4 hành khách, hướng đến mục tiêu trở thành "taxi bay" đô thị.
|
Khu vực ghế lái với vô lăng dạng chuyên cơ, xung quanh có các cửa sổ lớn với tầm nhìn rộng.
|
Xe được trang bị 6 động cơ điện cuộn dây kéo (dual wound), sử dụng gói pin Lithium-ion mật độ cao. Joby S4 có tầm bay khoảng 161 km cho bản đầu tiên. Ở phiên bản tiền sản xuất, tầm bay được tăng lên đến 249 km, tốc độ tối đa là 330 km/h.
|
Đây là mẫu phương tiện bay đầu tiên được Toyota giới thiệu ở dạng "tiền sản xuất". Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, chiếc taxi bay Joby S4 sẽ được mở bán thương mại. Giá bán cũng như thời gian ra mắt của chiếc máy bay vẫn chưa được công bố.
