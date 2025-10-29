Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Ngắm nhìn 'máy bay điện' sắp mở bán của Toyota

  • Thứ tư, 29/10/2025 11:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đây là lần đầu tiên Toyota giới thiệu một phương tiện bay đến người dùng, mục tiêu trở thành taxi bay đô thị.

May bay dien Toyota anh 1

Tại Japan Mobility Show 2025, Toyota gây chú ý khi trưng bày chiếc taxi bay N542JX. Thực tế, đây là một máy bay điện cất cánh thẳng đứng (eVTOL) sản xuất bởi Joby Aviation, công ty con được Toyota rót vốn, hỗ trợ sản xuất và chuỗi cung ứng.

May bay dien Toyota anh 2

Mẫu phương tiện bay này có tên Joby S4, với phần khung được làm từ sợi carbon giúp giảm khối lượng, cấu trúc cánh đơn (high-wing) kết hợp với đuôi chữ V giúp tăng khả năng di chuyển thẳng đứng khi bắt đầu "bay".

May bay dien Toyota anh 3

Joby S4 được trang bị 6 cánh quạt nghiêng với 4 cánh chính và 2 cánh phụ trợ ở đuôi.

May bay dien Toyota anh 4

Không gian bên trong được thiết kế dành cho một phi công và 4 hành khách, hướng đến mục tiêu trở thành "taxi bay" đô thị.

May bay dien Toyota anh 5

Khu vực ghế lái với vô lăng dạng chuyên cơ, xung quanh có các cửa sổ lớn với tầm nhìn rộng.

May bay dien Toyota anh 6

Xe được trang bị 6 động cơ điện cuộn dây kéo (dual wound), sử dụng gói pin Lithium-ion mật độ cao. Joby S4 có tầm bay khoảng 161 km cho bản đầu tiên. Ở phiên bản tiền sản xuất, tầm bay được tăng lên đến 249 km, tốc độ tối đa là 330 km/h.

May bay dien Toyota anh 7

Đây là mẫu phương tiện bay đầu tiên được Toyota giới thiệu ở dạng "tiền sản xuất". Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, chiếc taxi bay Joby S4 sẽ được mở bán thương mại. Giá bán cũng như thời gian ra mắt của chiếc máy bay vẫn chưa được công bố.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

VinFast VF 9 và giá trị khó tìm thấy ở dòng xe cùng tầm giá

VinFast VF 9 nhận phản hồi tích cực từ người dùng khi mang lại nhiều trải nghiệm tốt trong phân khúc xe có tầm giá 1,5 tỷ đồng.

2 giờ trước

Toyota Corolla thế hệ kế tiếp trông sẽ thế này?

Mẫu sedan nay trở nên hiện đại, thể thao hơn với phong cách thiết kế mới.

2 giờ trước

Den thoi cua xe hybrid tai Viet Nam? hinh anh

Đến thời của xe hybrid tại Việt Nam?

6 giờ trước 06:36 29/10/2025

0

Quy mô thị trường xe hybrid tại Việt Nam ngày càng mở rộng, tuy nhiên vẫn cần thêm cú hích từ ưu đãi của Chính phủ, tương tự ở nhóm ôtô thuần điện.

Lo dien Kia EV4 ban hieu nang cao hinh anh

Lộ diện Kia EV4 bản hiệu năng cao

21 giờ trước 15:53 28/10/2025

0

Kia chia sẻ thêm hình ảnh ngoại thất của EV4 GT, tuy nhiên chưa tiết lộ thêm thông số kỹ thuật hay thiết kế khoang lái.

Đan Thanh

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

Máy bay điện Toyota Toyota Japan Mobility Show 2025 Joby Aviation EVTOL Dual VinFast VF 9

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý