Ngắm nhìn 'máy bay điện' sắp mở bán của Toyota

Đây là mẫu phương tiện bay đầu tiên được Toyota giới thiệu ở dạng "tiền sản xuất". Điều này đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, chiếc taxi bay Joby S4 sẽ được mở bán thương mại. Giá bán cũng như thời gian ra mắt của chiếc máy bay vẫn chưa được công bố.