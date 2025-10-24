Ngắm Rolls-Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm, giới hạn 25 chiếc

Rolls-Royce chia sẻ hàng ghế sau kể về hành trình lịch sử của Phantom. Lớp nền đầu tiên hiển thị các địa điểm và hiện vật từ lịch sử của Phantom. Lớp thứ hai khắc họa những chiếc Phantom vĩ đại trong quá khứ với những chi tiết được vẽ tinh xảo. Lớp thứ ba được tạo thành từ các hình thêu, đại diện một cách trừu tượng cho bảy chủ sở hữu quan trọng từ mỗi thế hệ Phantom. Tác phẩm này mất hơn một năm để hoàn thành và chứa hơn 160.000 mũi khâu.