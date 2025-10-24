Ngắm Rolls-Royce Phantom bản kỷ niệm 100 năm, giới hạn 25 chiếc

|
Rolls-Royce kỷ niệm 100 năm ra mắt dòng xe Phantom bằng cách ra mắt bộ sưu tập đặc biệt mang tên Phantom Centenary Private. Đây được xem là bộ sưu tập phức tạp và đầy tham vọng về công nghệ nhất trong lịch sử thương hiệu.
|
Nhìn từ bên ngoài, xe có ngoại thất hai tông màu được thiết kế để gợi nhớ đến thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Xe mang lớp sơn kết hợp giữa trắng và đen, ẩn bên trong là hiệu ứng lấp lánh nhờ các hạt thủy tinh nghiền nhỏ.
|
Bên cạnh lớp sơn gây chú ý, biểu tượng Spirit of Ecstasy bằng vàng nguyên khối mới là thứ đáng chiêm ngưỡng. Bên dưới chân biểu tượng là khối đế tráng men trắng thủ công với dòng chữ Phantom Centenary.
|
Ngoài biểu tượng Spirit of Ectasy, nguyên tố vàng còn được tìm thấy ở 4 huy hiệu Rolls-Royce. Bộ la-zăng mang thiết kế lạ mắt lần đầu tiên xuất hiện với 25 đường khắc tượng trưng cho giới hạn 25 chiếc xe được sản xuất.
|
Cabin trông giống như bước ra từ truyện tranh với nhiều hình ảnh sống động. Ở hàng ghế trước trông như bản phác thảo, trong đó bao gồm cả những chi tiết liên quan đến tên mã "Seagull" của Phantom I năm 1923.
|
Rolls-Royce chia sẻ hàng ghế sau kể về hành trình lịch sử của Phantom. Lớp nền đầu tiên hiển thị các địa điểm và hiện vật từ lịch sử của Phantom. Lớp thứ hai khắc họa những chiếc Phantom vĩ đại trong quá khứ với những chi tiết được vẽ tinh xảo. Lớp thứ ba được tạo thành từ các hình thêu, đại diện một cách trừu tượng cho bảy chủ sở hữu quan trọng từ mỗi thế hệ Phantom. Tác phẩm này mất hơn một năm để hoàn thành và chứa hơn 160.000 mũi khâu.
|
Các đường nét phác thảo thể hiện ở nhiều vị trí khác nhau bên trong nội thất.
|
Chi tiết cuối cùng không thể bỏ qua bên trong xe là trần Starlight được thêu thủ công và hoạt hình hóa. Hình ảnh trên trần thể hiện những khoảnh khắc lịch sử của Phantom qua 440.000 mũi khâu.
|
Khối động cơ trên xe vẫn là lọa V12 6.75L, tuy nhiên lớp vỏ bên ngoài mang thiết kế đặc biệt, sử dụng tone màu trắng cùng các chi tiết mạ vàng 24K.
|
Có thể nói Phantom Centenary Private Collection là một bảo tàng nghệ thuật di động hơn là một phương tiện truyền thống. Giá bán của chiếc xe này vẫn là ẩn số.
