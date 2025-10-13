Ngân 98 bên loạt xe sang trước khi bị bắt giam

Võ Thị Ngọc Ngân, hay còn gọi là Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt giam vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ở thời điểm trước khi bị khởi tố, cô cùng 2 công ty đã thu lợi hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023-2024. Với số tiền thu được lớn, không ngạc nhiên khi Ngân 98 luôn xuất hiện cùng dàn siêu xe, xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế.