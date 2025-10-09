Ngăn chặn gần 1,7 tấn xúc xích không nguồn gốc 'tuồn' ra thị trường

Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp Đội QLTT số 14 TP kiểm tra kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (Phường Từ Liêm), phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 9/10, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp Đội QLTT số 14 Thành phố kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, Phường Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện gần 1,7 tấn xúc xích, được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng lo ngại hơn, đây đều là nguyên liệu "chính" của món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" hấp dẫn nhiều người, nhất là giới trẻ với giá cả "siêu rẻ".

Cán bộ đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội kiểm tra kho hàng. Ảnh: CACC.

Chủ số hàng là P.T.S (sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hòa) cho biết thu mua số hàng hoá trên mạng xã hội, sau đó phân phối chúng tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua mạng xã hội.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số thực phẩm vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc tiếp tục gióng lên một hồi chuông cảnh báo về chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các quán ăn vỉa hè.

Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hàng tấn hàng hóa không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: CACC.

Kết quả kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn địa chỉ: Nhà không số ngách 1B ngõ 16 đỗ xuân hợp, phường Từ liêm, thành phố Hà Nội; chủ kinh doanh Phạm Thị Sơn (sinh năm 1980: Tạm giữ 1678 kg thực phẩm Lạp Xưởng do nước ngoài sản xuất chưa có hóa đơn chứng từ, giá trị hơn 120 triệu đồng, dự kiến phạt hành chính hơn 97 triệu đồng.