Ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền 600 triệu đồng trên mạng xã hội

Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chuyển tiền 600 triệu đồng trên mạng xã hội.

Khoảng 15h30 ngày 29/8/2025, bà B.T.Q. (61 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên để thực hiện giao dịch chuyển khoản 600 triệu đồng đến số tài khoản 1025352965 mang tên TRẦN VĂN CHI, mở tại ngân hàng SHB. Lý do được bà Q. khai báo là để "mua hàng và thiết bị".

Tuy nhiên, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo tin cho Công an xã Thái Thụy theo Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn giữa các tổ chức tín dụng và lực lượng Công an xã.

Công an xã Thái Thụy thực hiện tuyên truyền để bà Q. nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã Thái Thụy đã có mặt tại điểm giao dịch để xác minh vụ việc. Qua trao đổi, bà B.T.Q. cho biết trước đó bà từng mua các mặt hàng như quạt điện và bếp từ "giá 0 đồng" qua mạng, chỉ thanh toán 30.000 đồng tiền phí vận chuyển.

Sau đó, bà Q. được một người lạ kết bạn qua mạng xã hội, tự xưng là "Tuấn Đạt" (số điện thoại 0925692496), hứa hẹn sẽ giúp bà mua hàng và nhận được lợi nhuận cao nếu chuyển tiền trước để đặt cọc.

Nhờ sự tuyên truyền, giải thích rõ ràng từ phía cán bộ công an và nhân viên ngân hàng, bà Q. đã nhận thức được nguy cơ bị lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Theo nhận định ban đầu, đây là thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi, khi đối tượng giả danh người quen hoặc tổ chức uy tín nhằm tạo niềm tin, từ đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền qua các lý do như mua hàng giá rẻ, đầu tư sinh lời hoặc nhận thưởng.