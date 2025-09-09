Ngân Collagen lại gây tranh cãi

Từng tuyên bố công ty của chồng tham gia xây dựng khu resort ở Nha Trang, Ngân Collagen gây khó hiểu khi cho biết dự án này rộng tới 22.000 ha.

Ngân Collagen là cái tên thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/Facebook.

Ngày 9/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại "chuyến công tác" của vợ chồng Ngân Collagen tại Nha Trang hồi tháng 4.

Trong clip, Ngân Collagen cùng chồng đến thăm khu resort ở TP Nha Trang (cũ) của một đối tác, cho biết cả khu rộng tới 22.000 ha. Do dịch bệnh, dự án này phải bỏ dở xây dựng khi mới hoàn thiện một số phần thô.

Theo lời Ngân Collagen, sau khi tình hình khách du lịch ổn định trở lại, đối tác quyết định cho xây dựng tiếp khu resort để kinh doanh và tin tưởng giao cho công ty xây dựng của chồng Ngân Collagen thi công.

"Đây là khu resort vui chơi ăn uống, tổng có 120 phòng, có bán cả khách sạn. Bạn nào quan tâm đầu tư về resort nhắn tin cho Ngân nhé", Ngân Collagen mời chào, cho biết để đi vào hoạt động, dự án sẽ mất khoảng vài năm.

Nhiều dân mạng nhanh chóng chỉ ra chi tiết vô lý trong phát ngôn của Ngân Collagen. Cụ thể, cô tuyên bố khu resort rộng 22.000 ha, tương đương 220 km2. Trong khi đó, diện tích của TP Nha Trang (cũ) là khoảng 254 km2.

Vợ chồng Ngân Collagen trong chuyến đi đến khu resort rộng "22.000 ha". Ảnh cắt từ clip.

Một số người cho rằng "đại gia Cần Thơ" nhầm lẫn khi quy đổi diện tích, song số khác cho rằng cô cố tình nói lố, gây ồn ào để thu hút sự chú ý như những lần trước đây. Hiện, Ngân Collagen chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo tìm hiểu, video được đăng tải hồi cuối tháng 4 trên kênh TikTok có tên CEO Trần Bích Ngân MpNCollagen có hơn 2.000 người theo dõi.

Kênh này chuyên đăng tải lại các video từ kênh TikTok chính Ngân Collagen đang sử dụng (N Collagen, có 121.000 người theo dõi) song lượng view không cao.

Chưa rõ đây là kênh phụ của Ngân Collagen hoặc do người khác lập ra. Trên kênh TikTok chính cũng không còn sự xuất hiện của video này.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Hồi tháng 4, cô bị nhiều người đặt nghi vấn về việc sở hữu căn biệt thự 500 tỷ đồng hay bị nhiều người bóc mẽ sử dụng túi, quần áo hiệu giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng dù liên tục khoe cuộc sống giàu có, thành đạt.

Hồi tháng 5, cô và DJ Ngân 98 đấu tố nhau liên quan sản phẩm giảm cân mình quảng cáo. Mỗi bên đều khẳng định mình bán sản phẩm chất lượng, uy tín và bị đối phương "chơi xấu". Các sản phẩm này sau đó đều thuộc diện bị Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Sau loạt ồn ào, Ngân Collagen vẫn tiếp tục đăng tải nhiều video về cuộc sống trong căn biệt thự ở Cần Thơ và quảng cáo các sản phẩm giảm cân, làm đẹp mình kinh doanh.