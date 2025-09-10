Ngân Collagen lên tiếng vụ 'resort 22.000 ha'

Sau khi video cũ bị "đào lại" và gây chú ý, Ngân Collagen nhanh chóng đưa ra lời giải thích trong buổi livestream.

Ngân Collagen gây tranh cãi với tuyên bố "resort 22.000 ha" ở Nha Trang.

Tối 9/9, Ngân Collagen có buổi livestream trên kênh TikTok phụ đang sử dụng, có 121.000 người theo dõi. Trong livestream, nhiều người liên tục bình luận, nhắc đến vụ việc "resort 22.000 ha" đang gây chú ý trên mạng xã hội, yêu cầu cô giải thích.

Cụ thể, ngày 8/9, nhiều dân mạng chia sẻ lại một video của "đại gia Cần Thơ" hồi cuối tháng 4, khi cô và chồng đi thăm khu resort tại thành phố Nha Trang (cũ) của một đối tác.

Trong video, cô cho biết dự án rộng tới 22.000 ha, đang xây dựng dở do dịch Covid-19. Hiện, đối tác quyết định cho xây dựng tiếp khu resort để kinh doanh và tin tưởng giao cho công ty xây dựng của chồng Ngân Collagen thi công.

Vợ chồng Ngân Collagen liên tục dính ồn ào thời gian qua.

Chi tiết resrot rộng 22.000 ha (tương đương 220 km2) bị nhiều người chỉ ra là vô lý, bởi diện tích của thành phố Nha Trang (cũ) chỉ khoảng 254 km2.

Trong livestream mới nhất, Ngân Collagen cho biết video ban đầu được đăng trên kênh TikTok chính của cô là "Trần Thị Bích Ngân", có 635.000 người theo dõi. Lúc đó, cô nhầm lẫn khi lồng tiếng cho video nên nói diện tích khu resort là 22.000 ha và đã đính chính lại ở phần bình luận.

"Tổng diện tích là 22 hecta cả nhà nhé", cô viết.

Để chứng minh, Ngân Collagen sử dụng một điện thoại khác, truy cập vào tài khoản "Trần Thị Bích Ngân". Cô cũng cho biết đã tự khóa tài khoản này vào thời gian trước.

Động thái này khiến Ngân Collagen tiếp tục bị "khui" từng nói dối. Cụ thể hồi tháng 6, cô cho biết kênh TikTok chính bị khóa (chiếm quyền), phải tìm cách lấy lại nên chuyển qua dùng kênh phụ. Song với tuyên bố mới nhất, tài khoản đó do cô tự khóa thay vì bị ai tấn công. Hiện, kênh này cũng đã được chuyển về chế độ riêng tư.

Nhiều người theo dõi tỏ ra ngán ngẩm trước những phát ngôn bất nhất của "phú bà Cần Thơ", nhất là sau loạt lùm xùm liên quan đến cô thời gian qua.

Hồi tháng 4, cô bị nhiều người đặt nghi vấn về việc sở hữu căn biệt thự 500 tỷ đồng hay bị nhiều người bóc mẽ sử dụng túi, quần áo hiệu giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng dù liên tục khoe cuộc sống giàu có, thành đạt.

Hồi tháng 5, cô và DJ Ngân 98 đấu tố nhau liên quan sản phẩm giảm cân mình quảng cáo. Mỗi bên đều khẳng định mình bán sản phẩm chất lượng, uy tín và bị đối phương "chơi xấu". Các sản phẩm này sau đó đều thuộc diện bị Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn gốc.

Sau loạt ồn ào, hiện Ngân Collagen vẫn tiếp tục đăng tải nhiều video về cuộc sống trong căn biệt thự ở Cần Thơ và quảng cáo các sản phẩm giảm cân, làm đẹp mình kinh doanh.