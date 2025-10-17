Ngân Collagen phản hồi tin 'công ty ngừng hoạt động'

Liên tục đăng clip quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội, Ngân Collagen khiến nhiều người thắc mắc bởi theo kiểm tra, công ty của cô đã ngừng hoạt động.

Hình ảnh mới nhất được "phú bà Cần Thơ" Ngân Collagen cập nhật. Ảnh: Trần Thị Bích Ngân/Facebook.

Ngày 17/10, dưới clip mới nhất trên kênh TikTok của Ngân Collagen, người theo dõi bày tỏ sự thắc mắc trước thông tin công ty cô ngừng hoạt động. Đáp lại, "phú bà Cần Thơ" viết: "Công ty chị vẫn hoạt động bình thường em nhé. Về việc các sản phẩm GC (giảm cân - PV), công ty chị đã phối hợp làm việc xong hết từ tháng 6 rồi".

Tiếp đó, Ngân Collagen nhanh chóng đăng tải thông báo, phủ nhận thông tin này. "Xin đính chính công ty Ncollagen vẫn đang hoạt động và cũng đã phối hợp làm việc cùng cơ quan về các sản phẩm detox kết thúc vào tháng 6 chứ không phải như những thông tin đăng sai lệch như hiện tại".

Ngân Collagen vẫn đăng tải hình ảnh quảng cáo sản phẩm trên trang cá nhân. Ảnh: @N Collagen/TikTok.

Trước đó, vào cùng ngày, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã tiến hành kiểm tra công ty của Ngân Collagen nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu các sản phẩm để kiểm nghiệm.

Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) trở thành tâm điểm quan tâm mới của dân mạng sau thông tin Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hôm 13/10.

Hồi tháng 5, Ngân Collagen và Ngân 98 có màn tranh cãi ầm ĩ trên mạng xã hội, tố nhau chơi xấu mình và bán sản phẩm kém chất lượng. Vợ chồng Ngân 98 và Lương Bằng Quang thậm chí về tận Cần Thơ đối chất với Ngân Collagen, livestream trên trang cá nhân.

Thời điểm đó, cả sản phẩm của Ngân Collagen và Ngân 98 kinh doanh, quảng cáo cũng đều vào tầm kiểm tra của cơ quan chức năng và được lấy mẫu điều tra, xác minh.

Vào năm 2021, công ty của Ngân Collagen cũng từng bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 35 triệu đồng do các sản phẩm như “Mặt nạ thải độc khoáng Detox N-Collagen”, “Serum Skin Care” và “Whitening Perfect Cell” có nhãn mác chứa thông tin chưa chính xác, gây hiểu nhầm về bản chất sản phẩm.

Tháng 3/2022, Cục An toàn thực phẩm cũng đã khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc khi dùng trà hỗ trợ giảm cân N-Collagen nhằm tránh những rủi ro không mong muốn về sức khỏe.