Ngân sách 500 triệu đồng, gen Z mua xe gì?

Với ngân sách 500 triệu đồng, người trẻ có những lựa chọn nào với chiếc 4 bánh "đầu đời"?

Việc sở hữu khoản tiết kiệm dao động 500-600 triệu đồng ở độ tuổi U30 dường như đã không còn quá xa lạ với nhiều người trẻ, hay được gọi là nhóm gen Z, những người sinh sau năm 1997. Đây cũng là thời điểm nhiều người trẻ quyết định mua ôtô để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Vậy với ngân sách 500 triệu đồng, đâu là những cái tên phù hợp cho chiếc ôtô "đầu đời" của gen Z?

VinFast VF 3

Với giá bán 299 triệu đồng, bao gồm pin, VF 3 là sự lựa chọn hợp lý cho người trẻ nhờ giá cạnh tranh, dễ dàng di chuyển nội đô và chi phí vận hành tiết kiệm. Sau khi cộng chi phí lăn bánh, khách hàng có thể chi khoảng 310 triệu đồng, vẫn dư dả theo ngân sách để nâng cấp xe nếu có nhu cầu.

VinFast VF 3 là mẫu xe phù hợp với người trẻ ở đô thị, với giá bán thấp, thiết kế nhỏ gọn. Ảnh: Phương Lâm.

Xe sở hữu thiết kế vuông vắn, đa dạng màu ngoại thất và dễ dàng nâng cấp, tự do thiết kế. Điều này khiến VF 3 dần xuất hiện phổ biến, là phương tiện để gen Z thoải mái thể hiện sở thích cá nhân.

Xe được lắp motor điện mạnh 43 mã lực, dẫn động cầu sau. Khối động cơ này đủ để người trẻ di chuyển đến trường hay nơi làm việc trong nội thành. Thời gian sạc 0-80% tại các trụ của V-Green khoảng 30 phút, con số ngắn phù hợp với xu hướng di chuyển của người trẻ.

Omoda C5 Luxury

Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu SUV cỡ B Omoda C5 đang được hưởng ưu đãi phí trước bạ và kèm trả góp 0 đồng, đưa giá bán về mốc 485 triệu đồng. Như vậy sau khi cộng thêm chi phí lăn bánh, giá của C5 có thể khoảng 550 triệu đồng.

Xe sở hữu thiết kế trẻ trung, thể thao, mặt ca lăng nổi bật với lưới tản nhiệt không viền, thể hiện sự cá tính phù hợp với người trẻ.

Omoda C5 đang được bán với giá 485 triệu đồng cho phiên bản Luxury. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Omoda C5 được trang bị động cơ xăng 1.5L hoặc 1.5L Turbo tùy phiên bản, cho công suất cao nhất 115 mã lực, mô men xoắn cực đại 138 Nm. Xe sử dụng hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước.

Geely Coolray Standard

Geely Coolray là mẫu SUV cỡ B đáng cân nhắc trong phân khúc, với giá bán dao động 538-628 triệu đồng. Đặc biệt trong tháng 8, xe đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ, đưa giá của bản Standard về mức 511 triệu đồng.

So với các đối thủ đồng hương cùng phân khúc, mẫu xe này có ưu điểm về thiết kế cân bằng, phù hợp với người trẻ mong muốn sở hữu mẫu xe có thể di chuyển đường xa, động cơ mạnh mẽ.

Geely Coolray đang được giảm 50% phí trước bạ, đưa giá bán về mức 511 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Xe được trang bị động cơ JLH-3G15TD tăng áp đơn dung tích 1.5L đi cùng hộp số tự động 7 cấp DCT, sản sinh công suất 177 mã lực ở 5.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại đạt 255 Nm.

Hyundai Accent AT Tiêu chuẩn

Nếu là người yêu thích dáng sedan, Hyundai Accent sẽ là mẫu xe phù hợp với người trẻ với ngân sách khoảng 500 triệu đồng. Phiên bản AT Tiêu chuẩn hiện có giá 489 triệu đồng.

Sau khi được nâng cấp, mẫu sedan cỡ B này dần nhận được yêu thích của người trẻ nhờ kích thước gia tăng, thay đổi phong cách thiết kế và bổ sung màu ngoại thất.

Hyundai Accent bản AT tiêu chuẩn với thiết kế mới, phù hợp người trẻ.

Mẫu sedan cỡ B của Hyundai được trang bị động cơ SmartStream G dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Ngoài bản AT Tiêu Chuẩn, khách hàng có thể cân nhắc bản MT Tiêu chuẩn nếu muốn sở hữu một mẫu xe số sàn, với giá 439 triệu đồng.

Honda City 1.5G

Nếu yêu thích sedan nhưng ưu tiên những mẫu xe mang phong cách thể thao, Honda City sẽ là cái tên đáng cân nhắc. Xe được bán với 3 phiên bản với nhiều màu sắc ngoại thất, trong đó, bản 1.5G có giá 499 triệu. City cũng đang được giảm 100% phí trước bạ, đưa giá phiên bản này về mức 450 triệu đồng.

Xe được trang bị động cơ 1.5L 4 xy lanh, cho công suất tối đa 119 mã lực, mô men xoắn cực đại 145 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số vô cấp CVT.