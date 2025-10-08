Ngân sách 600 triệu, đâu là những ôtô đáng cân nhắc cho gia đình?

Gia đình 2-3 thành viên, lần đầu mua ôtô, đâu sẽ là lựa chọn vừa phù hợp về giá, tiện nghi và có giá trị thanh khoản tốt khi cần "lên đời"?

Với ngân sách tầm 600 triệu đồng, người mua có thể quan tâm đến các mẫu SUV hạng A-B hay sedan hạng B. Dưới đây là một số lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá, được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Sedan cỡ B

Những chiếc sedan cỡ B là lựa chọn phù hợp với gia đình 2-3 người, yêu thích xe gầm thấp. Trong số này, Accent bản số tự động là cái tên ăn điểm nhờ sự trẻ trung, trong khi Toyota Vios phù hợp với số đông nhờ lợi thế về giá.

Tại Việt Nam, Accent AT đang được Hyundai Thành Công bán với giá dao động 489-569 triệu cho 3 tùy chọn. Toyota Vios có giá dao động 488-545 triệu đồng với 2 phiên bản CVT.

Honda City có kích thước nhỏ cùng giá bán nhỉnh hơn so với các đối thủ, dao động 499-569 triệu. Tuy nhiên đây vẫn là lựa chọn có thể cân nhắc, đặc biệt với người yêu thích xe Nhật Bản.



Skoda Slavia cần thêm thời gian làm quen người dùng. Ảnh: Phong Vân.

Skoda Slavia cũng là một cái tên mới, đáng quan tâm trong tầm giá. Tuy nhiên, đây vẫn là lựa chọn khá khó tiếp cận với người lần đầu mua ôtô. Thương hiệu Skoda vẫn còn xa lạ với người dùng Việt, cần thêm thời gian để làm quen.

Vì vậy sẽ khó cho Slavia để được nhớ đến trong lòng người Việt khi có nhu cầu mua sedan B, chứ đừng nói đến chuyện "gạt chân" hay "vượt mặt" các đại diện Hàn Quốc, Nhật Bản cùng nhóm.

SUV cỡ B

Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce là 2 cái tên dẫn đầu doanh số của nhóm SUV cỡ B, cũng là đại diện đáng cân nhắc nếu người mua quan tâm đến SUV cho gia đình. Yaris Cross còn liên tục áp dụng ưu đãi trong những tháng gần đây.

Trong tháng 10, người mua mẫu SUV này hưởng mức ưu đãi đến 50%. Chương trình khuyến mại áp dụng đồng thời 2 phiên bản chạy xăng và hybrid. Ngoài ra, người mua còn sở hữu thêm một năm bảo hiểm thân vỏ miễn phí khi thanh toán trong tháng 10. Tổng giá trị ưu đãi của Yaris Cross khoảng 42-48,5 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Yaris Cross được bán với giá 650 triệu cho bản chạy xăng, tùy chọn động cơ hybrid có giá 765 triệu đồng.

Hai mẫu SUV cỡ B từ Nhật Bản có giá bán tốt và thường xuyên giảm giá. Ảnh: TMV, Phúc Hậu.

Mitsubishi Xforce bản Premium sẽ là cái tên tiếp theo nên cân nhắc nếu người mới muốn mua ôtô gầm cao cho gia đình. So với các đại diện còn lại, Xforce Premium cũng là cái tên thường xuyên được ưu đãi, với ngoại thất đẹp, nội thất rộng rãi và công nghệ gần như đầy đủ so với bản full. Phiên bản Premium của Xforce có giá 680 triệu và đang được giảm 100% phí trước bạ.

Nếu chỉ xét về giá, Omoda C5 hay Geely Coolray đang là 2 cái tên sở hữu giá bán cạnh tranh cùng nhiều ưu đãi. Tuy nhiên tương tự Skoda, thương hiệu này vẫn cần thời gian để xây dựng lòng tin của người dùng Việt, trước khi cạnh tranh về doanh số với đại diện Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Trong tầm giá khoảng 600 triệu đồng, người mua Việt hiện có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết, từ xe gầm cao tiện dụng đến xe gầm thấp tiết kiệm. Tùy vào nhu cầu di chuyển và gu cá nhân, mỗi mẫu xe đều có lý do để được cân nhắc.