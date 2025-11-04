Ngân sách 800 triệu, chọn SUV nào gia đình?

Với tầm giá 800 triệu đồng, đâu sẽ là mẫu xe phù hợp cho gia đình với 4-5 thành viên, yêu thích ôtô gầm cao?

Với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người mua sẽ có đa dạng lựa chọn hơn về ôtô, đặc biệt là các dòng MPV, SUV cho gia đình. Tùy vào số lượng thành viên cũng như thói quen sử dụng xe, người mua có thể lọc được một số cái tên vừa rộng rãi về mặt không gian, đảm bảo công nghệ khi sử dụng cho gia đình và vẫn vừa với chi phí ban đầu.

Dưới đây là một số gợi ý từ Tri thức - Znews về những mẫu xe tầm giá 800 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh cho gia đình 4-5 người.

Ford Territory Trend

Với mức giá 762 triệu đồng, Territory hiện là cái tên được đánh giá cao về độ rộng rãi. Xe có chiều dài cơ sở 2.726, giúp không gian bên trong cabin trở nên thoải mái cho gia đình đông người.

Các công nghệ bên trong cũng tạm vừa đủ với gia đình như màn hình kép 12 inch, ghế da hay trang bị hệ thống FordPass có thể khởi động, đề nổ từ xa, Apple Carplay/Android Auto không dây.

Ford Territory ăn điểm với kích thước lớn, bề thế. Ảnh: Phong Vân.

Ford Territory Trend được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L EcoBoost, cho công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 248 Nm.

Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, cùng 4 chế độ lái Eco, Normal, Sport và Mountain, đảm bảo khả năng tinh chỉnh sức kéo, độ nhạy ga khi di chuyển đa dạng địa hình.

Tuy nhiên phiên bản Trend sẽ bị lược bỏ một số trang bị an toàn như cảnh báo va chạm, cảnh báo điểm mù, xe cắt ngang, lệch làn hay hệ thống cân bằng điện tử.

Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn

Cùng phân khúc với Territory là Tucson, trong đó bản Xăng tiêu chuẩn với mức giá 755 triệu là lựa chọn hợp lý với gia đình thường xuyên di chuyển đường dài. Thiết kế của Tucson mềm mại hơn so với một vài cái tên khác cùng phân khúc, biến đây thành lựa chọn phù hợp với gia đình.

Bên trong khoang lái của Tucson mới còn gây ấn tượng khi được trang bị màn hình cong kép 12,3 inch, kết nối Apple Carplay/Androrid Auto không dây. Các trang bị nội thất như hệ thống âm thanh 6 loa Bose, ghế chỉnh điện hay chìa khóa thông minh đều xuất hiện trên phiên bản tiêu chuẩn.

Không chỉ di chuyển trong phố, Tucson có thể vận hành êm ái ở đa dạng địa hình. Ảnh: TC Motors.

Xe được trang bị động cơ Smartstream G2.0, cho công suất khoảng 154 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm. Đi cùng khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước.

Đương nhiên với mức giá dưới 800 triệu, Tucson bản tiêu chuẩn vẫn bị lược bỏ các trang bị ADAS nâng cao. Điểm đáng tiếc có lẽ là hệ thống camera 360 độ và cảm biến xung quanh xe đều không được xuất hiện trên phiên bản này, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm lái trong phố, đặc biệt khi đường xá đông đúc.

Toyota Veloz Cross CVT Top

Nếu người dùng ưu tiên sự thoải mái của người ngồi sau, thường xuyên di chuyển dài với nhiều hành lý đi kèm, Veloz Cross phiên bản CVT sẽ là lựa chọn hợp lý.

Với giá bán 668 triệu đồng, chiếc MPV với 7 ghế ngồi thừa không gian cho gia đình 4-5 thành viên, và vẫn có thể gập hàng ghế cuối để gia tăng diện tích cốp để hành lý. Đây có thể coi là điểm cộng lớn của Veloz Cross ở tầm tiền này.

Veloz Cross khó có thể sở hữu ghế điện hay quá nhiều hệ thống công nghệ đắt tiền như những chiếc Crossover phân khúc cao trên thị trường. Tuy nhiên khu vực cabin vẫn được trang bị màn giải trí 9 inch với 6 loa, kết nối bluetooth, Apple Carplay/Android Auto có dây hay hệ thống sạc công suất nguồn 15 W.

Veloz Cross là lựa chọn hợp lý với gia đình đông thành viên. Ảnh: TMV.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 xy lanh, cho công suất 105 mã lực, mô men xoắn cực đại 138 Nm. Điểm đặc biệt là mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của xe chỉ khoảng 5,7 lít/100 km, điểm cộng với người dùng ưu tiên tiết kiệm chi phí.

Mỗi tháng, mẫu xe này cũng thường được áp dụng các chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ. Giá của Veloz Cross được niêm yết ở mức 638-668 triệu đồng. Như vậy sau quy đổi, khách hàng mua mẫu MPV này có thể tiết kiệm 32-33 triệu đồng.

Không thiếu xe Trung Quốc

Ở tầm tiền dưới 800 triệu đồng, một số mẫu xe xuất xứ Trung Quốc là cái tên đáng cân nhắc khi sở hữu các ưu điểm về thiết kế cũng như công nghệ.

Một đại diện Trung Quốc khác thường được "nhắc tên" khi cạnh tranh trong nhóm xe gầm cao 5 chỗ là Lynk & Co 06.

Chiếc SUV cỡ B này có giá bán nhỉnh hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc nhưng được đánh giá cao ở khả năng vận hành và hệ thống khung gầm. Xe có giá 729 triệu đồng, thường xuyên được hưởng ưu đãi giá hay quà tặng đi kèm tuỳ vào chương trình của đại lý.

Lynk & Co 06 với thiết kế thời trang, phù hợp gia đình trẻ. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD Atto 3 bản Dynamic cũng là cái tên đáng cân nhắc với các khách hàng yêu thích công nghệ từ nhà sản xuất Trung Quốc. Xe được bán với 2 phiên bản, giá dao động 766-886 triệu đồng.

Khác với những cái tên còn lại trong bài viết, Atto 3 sở hữu động cơ thuần điện cùng hệ dẫn động cầu sau, cho người dùng công suất 201 mã lực, mô men xoắn 310 Nm. Với người yêu thích cầm lái, quan tâm đến sức mạnh động cơ, đây có thể xem là điểm cộng của mẫu xe này.

Ngoài ra, Jaecoo J7 Flagship cũng là mẫu xe đáng chú ý với mức giá 739 triệu đồng. Đây là phiên bản tiêu chuẩn của J7 tại Việt Nam, không sở hữu hệ thống plug-in hybrid như các anh em nhưng vẫn sở hữu sức mạnh ổn định.