Ngân sách khoảng 700 triệu, mẫu sedan nào đáng cân nhắc hiện tại?

Với ngân sách 700 triệu đồng, thị trường Việt có đa dạng xe 4 chỗ gầm thấp với nhiều lựa chọn từ thuần xăng đến hybrid, plug-in hybrid.

Với ngân sách khoảng 700 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí lăn bánh), người dùng đã có thể cân nhắc một số mẫu xe thuộc phân khúc cỡ C hay bản cao nhất của sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam. Dưới đây là một vài gợi ý từ Tri Thức - Znews.

Kia K3 1.6 Turbo GT

Kia K3 1.6 Turbo GT là phiên bản cao nhất của K3 tại Việt Nam, sở hữu thiết kế mạnh mẽ với nhiều chi tiết cắt xẻ ở mặt ca lăng. Mẫu xe cũng được trang bị bodykit phong cách GT cùng với cánh hướng gió thể thao.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.800 x 1.450 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Xe được trang bị động cơ tăng áp 1.6L cho công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Kia K3 là mẫu xe đáng cân nhắc trong tầm giá. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xét trong tầm giá, cỗ máy 1.6 Turbo của phiên bản này có thể xem là khá tốt, giúp chiếc sedan có những cú bứt tốc đủ mạnh mẽ nhưng vẫn bám đường, vào cua chính xác nhờ hệ thống treo độc lập đa liên kết.

Tại Việt Nam, K3 bản 1.6 Turbo GT có giá 689 triệu đồng, một mức giá thân thiện hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc sedan cỡ C.

Mazda3 1.5L Premium

Phiên bản 1.5L Premium của Mazda 3 có giá bán 719 triệu đồng.

Với mức giá này, người dùng nhận về một mẫu sedan kích thước 4.660 x 1.795 x 1.440 mm, chiều dài cơ sở 2.725 mm. Khác với Civic hay K3, thiết kế của Mazda3 mềm mại hơn, phù hợp với người yêu thích thiết kế tối giản thay vì quá hầm hố hay thể thao.

Mazda3 có giá bán 719 triệu đồng cho bản 1.5L Premium. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe được trang bị động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực, mô men xoắn cực đại 146 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp.

Dù không quá mạnh mẽ, Mazda3 1.5L Premium vẫn ghi điểm khi với trang bị nội thất hiện đại vừa đủ, và trang bị an toàn I-Activsense như hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS, HBC, ALH, BSM hay LAS.

Toyota Corolla Altis 1.8G

Toyota Corolla Altis 1.8G được bán với giá 725 triệu đồng tại Việt Nam. Đây cũng là phiên bản có giá thấp nhất của sản phẩm này.

Ưu điểm của Corolla Altis là thiết kế dễ nhìn và mang thương hiệu Toyota vốn được yêu thích từ lâu.

Corolla Altis 1.8G là phiên bản có giá thấp nhất của mẫu xe này tại Việt Nam. Ảnh: TMV.

Altis 1.8G được trang bị động cơ 4 xy lanh cho công suất 138 mã lực, mô men xoắn cực đại 172 Nm, hệ dẫn động cầu trước. Xe vẫn sở hữu hệ thống an toàn Toyota với các chức năng bị động và chủ động.

BYD Seal 5

BYD Seal 5 cũng là một cái tên đáng cân nhắc, đặc biệt với người dùng trẻ yêu thích công nghệ. Xe được bán với giá 696 triệu đồng, thân thiện vừa đủ để cạnh tranh với các đối thủ Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Với giá bán chưa đến 700 triệu đồng, người mua được nhận lại một hệ truyền động PHEV đầu tiên trong phân khúc. Khối động cơ này kết hợp giữa máy xăng 1.5L tăng áp kết hợp motor điện, cho tổng công suất khoảng 209 mã lực, mô men xoắn 300 Nm.

Ưu điểm của BYD Seal 5 là phạm vi hoạt động tổng hợp lên đến hơn 1.700 km/lần sạc. Khi kết thúc quá trình hoạt động thuần điện, hệ thống động cơ đốt trong vẫn cho mức tiêu thụ nhiên liệu 3,2 lít/100 km, thấp nhất phân khúc dù khối lượng nặng hơn đa số đối thủ.

BYD Seal 5 sẽ là lựa chọn lạ trong tầm giá 700 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Ở tầm giá khoảng 700 triệu đồng, người dùng Việt có nhiều lựa chọn từ xe xăng truyền thống đến hybrid sạc ngoài (PHEV). K3 Turbo nổi bật ở hiệu năng, Mazda3 ghi điểm ở thiết kế và trải nghiệm lái cân bằng, Altis giữ giá trị thương hiệu, trong khi BYD Seal 5 mang đến công nghệ điện hóa tiên phong.

Những lựa chọn này cho thấy phân khúc sedan tầm trung tại Việt Nam đang dần mở rộng, từ xe xăng truyền thống đến các mẫu lai điện mang công nghệ mới. Dù không còn là tâm điểm của thị trường với sự bùng nổ của SUV, sedan vẫn là nhóm xe được không ít người dùng yêu thích. Sự sụt giảm so với trước đây khiến cho các mẫu sedan trên thị trường ngày càng nhiều món ăn chơi hơn và dễ tiếp cận hơn, giúp khách hàng có thêm những lựa chọn đáng giá và vừa túi tiền.