Ngành AI 'nở rộ' tại các trường đại học

Với nhiều trường đào tạo ngành AI (Trí tuệ nhân tạo), việc có nhiều không gian hay cơ hội cho sinh viên thực hành phát triển kỹ năng thực tiễn là điều rất quan trọng.

Tại Việt Nam, phát triển trí tuệ nhân tạo được định hướng trở thành một mục tiêu quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến trình công nghệ hoá của đất nước. Trong buổi toạ đàm với các lãnh đạo tập đoàn Nvidia diễn ra vào tháng 9/2025, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị Nvidia hỗ trợ Việt Nam phát triển trí tuệ nhân tạo có chủ quyền, xây dựng các giải pháp AI cấp quốc gia.

AI được đánh giá là công nghệ chiến lược quốc gia với nhiều chương trình, đề án nhằm thúc đẩy phát triển AI có chủ quyền, xây dựng các mô hình LLM của Việt Nam. Để xây dựng AI có chủ quyền, Chính phủ đang tập trung vào 5 ưu tiên chính, trong đó có việc phát triển nhân lực AI với mục tiêu đào tạo hơn 50.000 kỹ sư AI vào năm 2030.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành AI, nhiều trường đại học đã triển khai xây dựng các chuyên ngành đào tạo lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong năm 2025, nhiều trường đại học đã triển khai mở thêm các ngành liên quan đến AI như trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Gia Định….

Nhiều trường đại học nổi tiếng trong khối trường công nghệ có điểm đầu vào các ngành Trí tuệ nhân tạo khá cao. Năm 2024, ngành Trí tuệ nhân tạo, trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,3 điểm. Tương tự, với trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành Trí tuệ nhân tạo năm 2024 có điểm chuẩn là 27,7 điểm (xét theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT).

Không chỉ tại các trường thuộc khối ngành kỹ thuật công nghệ, nhiều trường kinh tế cũng đã đưa ngành Trí tuệ nhân tạo vào chương trình đào tạo như Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM mở ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo và năm 2020, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) mở ngành Trí tuệ nhân tạo vào năm 2023 hay trong năm 2024 có Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) cũng mở ngành Trí tuệ nhân tạo.

Việc ngành Trí tuệ nhân tạo được đưa vào chương trình đào tạo của nhiều trường đại học trên cả nước cho thấy định hướng giáo dục phù hợp với định hướng phát triển của đất nước. Song, đào tạo trí tuệ nhân tạo đòi hỏi sự đầu tư lớn, từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia cho đến cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, nhà trường cần tạo những không gian, sân chơi để sinh viên có thể ứng dụng những kiến thức AI đã học vào thực tế; kết nối sinh viên với các doanh nghiệp công nghệ để hiểu cách các sản phẩm AI nội địa đang được xây dựng như thế nào…. Đây đều là những “bài toán” khó nhưng cần thiết trong bối cảnh đào tạo nhân lực ngành AI đang được chú trọng đẩy mạnh.

Zalo AI Challenge - cuộc thi trí tuệ nhân tạo thực tế cho các bạn trẻ

Là một đấu trường trí tuệ nhân tạo thường niên được tổ chức bởi Zalo, Zalo AI Challenge 2025 đem đến cho các bạn trẻ đam mê công nghệ cơ hội để giải quyết những bài toán AI thực tế.

Với chủ đề “AI as an efficient partner”, Zalo AI Challenge 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên tới 12.000 USD . Cuộc thi chính thức mở đăng ký vào ngày 27/10 và kết thúc thời hạn nộp bài vào ngày 20/11.

Các thí sinh Zalo AI Challenge năm 2023.

Năm nay, Zalo AI Challenge mang đến 2 bài thi đầy thực tế, góp phần giải quyết các vấn đề cấp bách trong xã hội Việt Nam. Với đề bài “AeroEyes - Finding and Rescuing with AI-Powered Drones”, các đội thi sẽ xây dựng thuật toán để điều khiển drone thực hiện một tác vụ cụ thể trong môi trường thực tế từ hình ảnh ghi lại bởi drone, mô phỏng một nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong thế giới thực. Thử thách “RoadBuddy - Understanding the Road through Dashcam AI” (Tạm dịch: RoadBuddy - Thấu hiểu giao thông qua camera hành trình) hướng đến việc xây dựng một trợ lý lái xe có khả năng hiểu nội dung video từ camera hành trình để nhanh chóng trả lời các câu hỏi liên quan đến biển báo giao thông, tín hiệu và hướng dẫn lái xe.

Đề bài Zalo AI Challenge 2025 với tính thực tiễn cao.

Tiến sĩ Châu Thành Đức, Phó Ban tổ chức cuộc thi, Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển tại Zalo AI, chia sẻ: “Zalo AI Challenge được tổ chức nhằm giới thiệu đến cộng đồng AI Việt Nam những xu hướng mới nhất trên thế giới thông qua các bài toán mang tính ứng dụng cao và giá trị thực tiễn. Cuộc thi không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ thử thách bản thân, mà còn là nơi kết nối những người yêu thích AI, cùng nhau thúc đẩy hợp tác và phát triển cộng đồng AI Việt Nam”.

Các bạn trẻ mong muốn thử sức với đấu trường AI lớn nhất Việt Nam có thể truy cập vào website challenge.zalo.ai để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi. Zalo AI Challenge 2025 hứa hẹn tiếp tục là bệ phóng cho những tài năng trẻ Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.