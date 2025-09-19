Ngành công nghiệp ôtô Nhật Bản lao đao vì thuế quan Mỹ

Ngành ôtô Nhật Bản đang lao đao khi xuất khẩu sang Mỹ giảm mạnh do thuế quan cao, buộc các hãng phải chật vật cân bằng giữa giá bán, chi phí và đầu tư cho xe điện.

Ngành ôtô Nhật Bản đang chịu tác động nặng nề nhất từ chính sách thuế quan mới của Mỹ, khiến xuất khẩu xe sang thị trường này trong tháng 8/2025 giảm tới 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2021.

Không chỉ là đồng minh về chính trị, Mỹ còn là thị trường màu mỡ đối với các thương hiệu Nhật Bản. Việc thay đổi mức thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và lợi nhuận của các hãng xe của đất nước "mặt trời mọc".

Theo số liệu chính phủ Nhật, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 8 giảm 13,8%, trong đó ôtô chiếm phần lớn. Tính theo khối lượng, số lượng đơn hàng xuất sang Mỹ cũng giảm 12%, kéo theo thặng dư thương mại song phương rơi xuống còn 324 tỷ yên (khoảng 2,21 tỷ USD ), mức thấp nhất trong gần hai năm rưỡi.

Ông Saisuke Sakai, chuyên gia kinh tế tại Mizuho Research, nhận định các hãng xe Nhật Bản buộc phải cắt giảm giá xuất khẩu để duy trì doanh số. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đã bắt đầu nâng giá bán tại Mỹ nhằm bù đắp chi phí, khiến sức cạnh tranh bị ảnh hưởng. Ông cảnh báo: "Cùng với bất ổn của kinh tế Mỹ, tác động từ thuế quan có thể còn nặng nề hơn vào cuối năm".

Dù Washington đã hạ mức thuế cơ bản xuống 15% vào cuối tháng 7, thấp hơn nhiều so với mức 27,5% từng áp lên ôtô Nhật trước đó, nhưng mức thuế này vẫn cao gấp nhiều lần so với mức 2,5% trước kia. Điều này khiến cả các nhà sản xuất xe lẫn chuỗi cung ứng linh kiện Nhật Bản gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận.

Điều đáng chú ý là bất chấp lợi nhuận hoạt động toàn ngành ôtô Nhật giảm tới 30,7% trong quý II vừa qua, đầu tư vào sản xuất xe điện vẫn tăng mạnh, với mức chi tiêu vốn nhảy vọt 43,4% so với cùng kỳ. Giới quan sát cho rằng đây là chiến lược dài hạn nhằm giữ vị thế trong bối cảnh xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, dù ngắn hạn ngành ôtô Nhật sẽ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ hàng rào thuế quan của Mỹ.

Với bài toán thuế quan đã phần nào được giải quyết, Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với EU nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế và công nghệ, vốn đang bị Trung Quốc chiếm lợi thế.

Bên cạnh việc giảm mức thuế quan tại Mỹ xuống còn 15%, Nhật Bản cũng vừa ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với châu Âu trong lĩnh vực tái chế pin để tái sử dụng nguyên liệu thô, chia sẻ dữ liệu về chuỗi cung ứng và tăng cường giao lưu doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực... nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.