Ngành du lịch Campuchia: 'Đừng đổ lỗi cho chúng tôi'

Campuchia kêu gọi Hàn Quốc phân biệt tội phạm lừa đảo với hoạt động du lịch, nhấn mạnh cần hợp tác và truyền thông để bảo vệ du khách.

Khách du lịch đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia Campuchia vào tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Giới chức ngành du lịch Campuchia khẳng định các vụ bắt cóc, lừa đảo liên quan công dân Hàn Quốc thời gian gần đây chủ yếu xuất phát từ các mối liên hệ tìm việc bất hợp pháp, không phản ánh trải nghiệm của khách du lịch thông thường.

Trả lời Phnom Penh Post, ông Seam Sokkheng, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Hàn Quốc tại Campuchia, cho biết phần lớn nạn nhân “đến để gặp những người liên lạc trực tuyến hoặc xin việc lương cao”, không phải theo diện du lịch. Đồng thời, ông bày tỏ tiếc nuối khi “chính phủ Hàn Quốc chưa phân biệt giữa gian lận hình sự và du lịch”.

Ông nói trong 10 ngày dẫn đoàn gần đây, du khách của ông cho biết “không thấy Campuchia có gì tiêu cực”, nhấn mạnh nhu cầu tăng cường truyền thông phòng tránh các chiêu trò tuyển dụng giả mạo.

Campuchia đón lượng khách quốc tế tăng trưởng kỷ lục trong năm 2024, đạt 6,7 triệu lượt khách. Ảnh: PCI International.

Về phía cơ quan chức năng, Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cho rằng các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm vào công dân Hàn Quốc “không phải cá biệt”, nhiều quốc gia khác còn đối mặt loại tội phạm nghiêm trọng hơn.

Ông cảnh báo không nên lợi dụng cái chết của một công dân Hàn Quốc để làm tổn hại quan hệ Campuchia - Hàn Quốc, vì đây là hệ quả của “mạng lưới tội phạm đan xen”, bệnh cạnh đó khẳng định Campuchia cũng là nạn nhân của tội phạm xuyên biên giới và sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin.

Chính phủ Campuchia cho biết đã triển khai các biện pháp mạnh tay với tội phạm mạng. Theo phát biểu của Phó Thủ tướng Sar Sokha tại một hội thảo gần đây, trong 2 năm qua, Campuchia đã trục xuất hơn 15.000 người nước ngoài liên quan tội phạm trực tuyến, song thừa nhận thủ đoạn lừa đảo đã tinh vi hơn so với 5 năm trước và cần sự tham gia của nhiều bên để ngăn chặn.

Campuchia truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh ngày 11/10. Ảnh: Khmer Times.

Trước đó, ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ áp dụng lệnh cấm đi lại mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo - đối với núi Bokor (tỉnh Kampot) và 2 thành phố Bavet cùng Poipet của Campuchia, có hiệu lực từ 17/10. Công dân cố tình di chuyển hoặc lưu trú tại các khu vực bị cấm có thể bị xử phạt theo Luật Hộ chiếu.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc khuyến cáo công dân rời khỏi tỉnh Preah Sihanouk (Sihanoukville), các khu vực khác của Campuchia tiếp tục ở mức cảnh báo đặc biệt tương đương 2,5, trong khi phần còn lại nâng từ mức 1 lên mức 2 (hạn chế di chuyển không cần thiết).

Động thái này phản ánh mức độ nghiêm trọng mà Seoul đánh giá về tình hình an ninh tại Campuchia, đồng thời cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Hàn Quốc trong việc bảo vệ công dân sau hàng loạt vụ việc lừa đảo, bắt cóc, sát hại gây chấn động dư luận.

Khách du lịch tạo dáng chụp ảnh tại đền Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia, vào năm 2023. Ảnh: Reuters.

Trên thực tế, làn sóng cảnh báo kéo theo thay đổi trên thị trường hàng không. Hãng hàng không Quốc gia Korean Air thông báo miễn phí hủy cho mọi chuyến từ Hàn Quốc đến Campuchia cho đến hết năm, áp dụng cho vé xuất trước 15/10.

Asiana Airlines cũng áp dụng điều kiện tương tự với vé xuất trước 16/10. Korean Air hiện khai thác 7 chuyến/tuần tuyến Incheon - Takhmao bằng Airbus A330-300 (272 ghế), trong khi Asiana dùng A321neo (khoảng 180 ghế).

Cùng lúc, hãng tăng cường biện pháp an toàn cho nhân viên, củng cố kênh liên lạc khẩn cấp và khuyến cáo nâng mức cảnh giác tại điểm đến.