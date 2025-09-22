Ngành du lịch kích hoạt ứng phó ở mức cao nhất trước siêu bão Ragasa

Siêu bão Ragasa với sức gió giật trên cấp 17 đang tiến vào Biển Đông. Ngành du lịch được chỉ đạo triển khai kịch bản ứng phó cao nhất, hạn chế rủi ro cho khách du lịch.

Ngư dân Hạ Long chằng níu tàu thuyền trước giờ bão Wipha đổ bộ, ngày 21/7. Ảnh: Việt Linh.

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và hoạt động du lịch, đặc biệt tại các vùng biển, đảo và ven biển.

Các cơ quan du lịch cũng được đề nghị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cập nhật kịp thời thông tin về thời tiết, điều chỉnh lịch trình, hạn chế rủi ro cho du khách và bảo vệ an toàn cho các dịch vụ du lịch biển.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công điện nêu rõ siêu bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines). Tính đến 7h ngày 22/9, tâm bão ở khoảng 19,3 độ vĩ Bắc; 123,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 200 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ siêu bão Ragasa phát lúc 14h ngày 22/9. Ảnh: Nchmf.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 22/9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9.

Khi vào biển Đông, bão di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20 km/giờ, duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22-23/9. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền ở khu vực bắc và giữa biển Đông.

Trong ngày 25/9, bão có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam tại khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, ngay cả khi tâm bão còn cách 300-400 km, nguy cơ xảy ra dông lốc cũng rất cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo để cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão Ragasa.