Ngành nhà hàng Thái Lan 'kêu cứu'

Các doanh nghiệp ẩm thực tại Thái Lan kêu gọi chính phủ khẩn trương tung ra gói hỗ trợ nhằm cứu ngành nhà hàng, trong bối cảnh kinh tế trì trệ, chi phí nguyên liệu tăng cao.

Chủ quán đồ ăn vặt nổi tiếng tại chợ Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Miguel Cuenca/Pexels.

Ông Jakkrit Saisomboon, Giám đốc điều hành Maguro Group - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng Maguro, cho biết sức mua của người dân đã suy yếu rõ rệt. "Ngay cả những người có thu nhập ổn định cũng hạn chế ăn ngoài vì tâm lý bi quan", ông nói trên tờ Bangkok Post.

Theo ông Jakkrit, 4 tháng cuối năm sẽ tiếp tục chịu tác động từ bất ổn chính trị, chính sách chưa rõ ràng và biến động tài chính toàn cầu, khiến người tiêu dùng càng thận trọng.

Ông đề nghị chính phủ tung ra các chiến dịch kích cầu tiêu dùng diện rộng, có thể gồm chương trình đồng chi trả du lịch, ưu đãi hoàn thuế cho hóa đơn ăn uống hoặc khôi phục chương trình "Khon La Khrueng".

Được triển khai dưới thời cựu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, "Khon La Khrueng" cho phép chính phủ trợ giá 50% chi phí ăn uống, mua hàng hóa thiết yếu, với mức hỗ trợ tối đa 150 baht/người mỗi ngày.

Ông Kamol Meechaipattanakit, thành viên Hiệp hội Nhà hàng và Sản phẩm tiêu dùng Thái Lan khu vực miền Nam, đồng tình tái khởi động chương trình này. Theo ông, chính sách có thể kích cầu chi tiêu cho toàn ngành, từ hàng quán vỉa hè đến các chuỗi lớn.

Tuy nhiên, ông Kamol nhận định ngành nhà hàng cần gói vay ưu đãi lãi suất thấp để duy trì dòng tiền, vốn biến động mạnh theo mùa du lịch khiến ngân hàng e ngại cho vay. Ông kêu gọi chính phủ nới điều kiện tín dụng, bắt đầu từ các tổ chức tài chính nhà nước trước khi mở rộng sang khối ngân hàng thương mại.

"Chính phủ từ lâu vẫn quảng bá du lịch và ẩm thực Thái Lan, nhưng khi ngành gặp khó khăn thì hầu như phải tự lo", Kamol nói. Ông cũng cảnh báo chi phí nguyên liệu, từ gia vị đến hàng khô, đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các nhà hàng không thể tăng giá bán, khiến lợi nhuận bị bào mòn.

Bà Supinya Junsuta, chủ sở hữu và đầu bếp tại Jay Fai, đang chế biến món trứng cuộn cua nổi tiếng tại quán. Ảnh: Bangkok Post.

Bà Thaniwan Koonmongkon, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan, cho biết khảo sát hơn 700.000 doanh nghiệp ẩm thực trên toàn quốc cho thấy tình hình kinh doanh đã sụt giảm mạnh từ quý II năm nay.

Doanh thu của các nhà hàng, từ lớn đến nhỏ, đã giảm trung bình 25-50% so với cùng kỳ 2023, buộc nhiều nơi phải đóng cửa, cắt giảm nhân sự hoặc rút ngắn giờ hoạt động.

Theo bà Thaniwan, cả người tiêu dùng lẫn chủ nhà hàng đều kỳ vọng chương trình trợ giá vì tác động trực tiếp đến các thách thức hiện nay: kích cầu chi tiêu, giảm gánh nặng hộ gia đình, tạo nguồn thu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng địa phương.

"Đây sẽ vừa là món quà, vừa là chiếc phao cứu sinh cho người dân, mang lại hy vọng cho khách hàng và giúp nhà hàng có thể tồn tại, vượt qua giai đoạn kinh tế đầy thách thức này", bà nói.