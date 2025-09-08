Ngày càng nhiều triệu phú đi ở nhà thuê

Trong bối cảnh chi phí sở hữu nhà tăng vọt, thuê nhà đang trở thành lựa chọn phổ biến và kinh tế hơn - ngay cả với những người hoàn toàn có khả năng mua.

Nhiều người giàu có tại Mỹ lựa chọn đi thuê thay vì mua nhà vì nhiều ưu điểm kinh tế. Ảnh minh họa: @sophierain/Instagram.

Theo báo cáo từ RentCafe, số triệu phú thuê nhà ở Mỹ đạt 13.692 người vào năm 2023, gấp hơn ba lần so với năm 2019, trong khi tốc độ tăng trưởng của nhóm triệu phú sở hữu nhà lại chậm hơn. Số liệu này không tính các trường hợp thuê nhà nghỉ dưỡng hoặc ngắn hạn.

Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ Integrated Public Use Microdata Series, cơ sở dữ liệu do Đại học Minnesota (Mỹ) quản lý, theo The New York Times.

“Họ chọn sự linh hoạt và khả năng thanh khoản thay vì gánh nặng sở hữu. Nhiều người không muốn phiền toái với thuế bất động sản và bảo hiểm, nhất là ở những thị trường như Florida và California, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai”, Glen Stegemann, một môi giới thuộc The Agency tại Miramar Beach, Florida, nhận định.

Với những người có tiềm lực tài chính, thuê nhà còn giúp họ giữ dòng tiền để đầu tư vào các lĩnh vực khác, chẳng hạn chứng khoán - loại tài sản có thể bán nhanh chóng. Trong khi đó, việc bán nhà ngày càng mất thời gian.

Đại dịch Covid-19 cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Ngoài ra, các thành phố miền Nam nước Mỹ có thuế thấp, đặc biệt là Houston, Dallas, Miami và Atlanta, đã thu hút làn sóng lớn cư dân từ phía Bắc chuyển đến, đồng thời ghi nhận mức tăng mạnh nhất về số triệu phú thuê nhà.

Tuy nhiên tính theo số lượng, các đô thị ven biển vẫn dẫn đầu. Theo nghiên cứu, New York ghi nhận số triệu phú thuê nhà tăng từ 2.204 người năm 2019 lên 5.661 người năm 2023. San Francisco cũng tăng từ 321 lên 1.411 trong cùng giai đoạn.

Dù vậy, phần lớn người giàu vẫn coi trọng việc sở hữu bất động sản. Năm 2023, số triệu phú sở hữu nhà tại Mỹ đạt 143.320 người - cao gấp hơn 10 lần so với nhóm thuê nhà.

Dù xu hướng thuê nhà tăng, số triệu phú ở Mỹ sở hữu bất động sản vẫn cao. Ảnh: New York Times.

Tại Trung Quốc, xu hướng thuê nhà cũng ngày càng rõ rệt khi nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ và các gia đình thành thị, lựa chọn thuê thay vì mua trong bối cảnh kinh tế khó khăn, theo South China Morning Post.

Theo công ty China Real Estate Information Corporation (CRIC), giá trị thị trường nhà cho thuê ở Trung Quốc dự kiến tăng 2%, từ 1.700 tỷ nhân dân tệ năm 2023 lên 1.800 tỷ nhân dân tệ vào năm 2026. Viện nghiên cứu Beike, một tổ chức tư vấn bất động sản ở Trung Quốc, cũng dự báo nhu cầu thuê nhà tiếp tục tăng, chủ yếu từ các gia đình chọn thuê thay vì mua trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại và số lượng kỷ lục sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường.

“Thời gian thuê nhà ngày càng kéo dài, và nhiều người không còn coi thuê nhà chỉ là giải pháp ‘tạm thời’ nữa. Thay vào đó, họ xem đây như một hình thức ‘định cư lâu dài’", Beike nhận định.

Hiện tượng “tiêu dùng đi xuống” cũng đang xuất hiện, khi nhiều người thuê ưu tiên nhà giá rẻ hơn, theo ông Xu Yuejin, giám đốc hợp tác nghiên cứu tại công ty nghiên cứu bất động sản China Index Academy.

Khảo sát bán niên của cơ quan này cuối năm ngoái cho thấy 64% trong số khoảng 9.000 người được hỏi ở Trung Quốc cân nhắc chuyển sang thuê nhà rẻ hơn khi hết hợp đồng, chủ yếu do lo ngại thu nhập giảm.