Ngày làm văn phòng 8 tiếng, tối chạy xe ôm để mua nhà ở TP.HCM

Làm 2-3 việc cùng lúc, cắt giảm chi tiêu, vợ chồng Hiền và Sơn sau 3 năm tích góp được 800 triệu đồng để mua căn hộ chung cư đầu tiên.

Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Sau khi kết hôn, Thu Hiền (31 tuổi, Nha Trang) và chồng là Văn Sơn lên kế hoạch mua nhà. Để có một căn nhà riêng, Sơn nhận làm thêm giờ, chạy dự án để có tiền thưởng và hoa hồng.

Hiền làm 2-3 việc cùng lúc: chuyên viên truyền thông tại trung tâm tiếng Anh vào ban ngày, buổi tối viết bài cộng tác với báo, cuối tuần tranh thủ bán yến sào qua các mối quen biết. Hai vợ chồng cắt giảm chi tiêu mạnh: ăn uống tự nấu, không du lịch, hạn chế mua sắm không cần thiết.

Sau 3 năm cần mẫn làm việc và tích góp thêm khoảng 800 triệu đồng, cộng với khoản tiết kiệm từ trước 700 triệu đồng, hai vợ chồng đã có tổng 1,5 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu mua nhà. Thêm sự hỗ trợ 500 triệu đồng từ bố mẹ hai bên, phần còn lại họ vay ngân hàng để mua căn hộ chung cư 75 m2 ở Nha Trang với giá gần 2,6 tỷ đồng .

Đây là thành quả của việc quyết định thay đổi môi trường sống, tiết chế chi tiêu, và tận dụng mọi cơ hội tăng thu nhập.

Căn chung cư mới là nỗ lực không ngừng của 2 vợ chồng Hiền.

Căn nhà đầu tiên

Trước đó, Hiền và Sơn từng sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Sơn làm kỹ thuật, Hiền là biên tập viên. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20-25 triệu đồng/tháng.

Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt rơi vào khoảng 15-20 triệu đồng bao gồm tiền học, tiền thuê nhà, ăn uống cùng các khoản phí khác khiến hai vợ chồng không tiết kiệm được bao nhiêu. “Với mức thu nhập này, ước mơ có một căn nhà riêng với tôi lúc đó là xa vời”, Hiền trải lòng.

Hai vợ chồng Hiền và Sơn hiện thực hóa giấc mơ mua nhà sau nhiều năm cố gắng.

Sơn đề xuất vào Nha Trang lập nghiệp, nơi anh tìm được công việc đúng chuyên môn với mức thu nhập gấp đôi. Anh vào trước khảo sát tình hình công việc, đất đai, nhà cửa.

“Sau một thời gian, chồng tôi nói rằng Nha Trang có biển xanh, không khí trong lành. Chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá hải sản khá rẻ. Điều khiến anh ấy hào hứng nhất là giá nhà ở đây mềm hơn nhiều so với Hà Nội, nên muốn đón mẹ con tôi vào cùng”, Hiền tâm sự.

Sau khoảng thời gian cố gắng ở miền đất mới, cả 2 đã có tổ ấm riêng.

Tương tự như Hiền và Sơn, vợ chồng Trần Phương (30 tuổi) và chồng là Khương (32 tuổi) cũng bắt đầu hành trình mua nhà từ sớm. Họ hiện đang sống tại một căn hộ chung cư có diện tích 62 m2 với giá gần 4 tỷ ở Hà Nội.

Cặp đôi cho biết đã có kế hoạch mua nhà từ 2 năm trước khi kết hôn. Mỗi người chủ động trích một phần thu nhập hàng tháng để tiết kiệm vào quỹ mua nhà. Đến thời điểm chuẩn bị cưới, họ bắt đầu đi xem dự án để chọn nơi an cư.

Cô cho biết thời điểm mua, hai vợ chồng có trong tay khoảng 1/3 giá trị căn hộ. Số tiền này đến từ khoản tiết kiệm tích lũy hàng tháng, lãi từ gửi ngân hàng và một số khoản đầu tư nhỏ. Gia đình hai bên cũng hỗ trợ thêm một phần kinh phí. Việc dự án chia thành nhiều đợt thanh toán trong vòng hơn một năm giúp giảm áp lực tài chính.

Tuy nhiên, Phương chia sẻ khó khăn lớn nhất đến từ tâm lý ngại vay nợ. Hai vợ chồng mất nhiều thời gian cân nhắc trước khi quyết định vay ngân hàng. Họ chủ động lên kế hoạch tài chính theo nhiều kịch bản, trong đó có cả tình huống mất thu nhập.

“Tôi tính cả trường hợp xấu nhất là một người mất việc, vẫn phải đảm bảo trả nợ đúng hạn”, cô chia sẻ.

Giai đoạn sau khi nhận nhà cũng phát sinh thêm nhiều áp lực tài chính. Do muốn hoàn thiện nội thất chỉn chu, gần như toàn bộ khoản tiết kiệm còn lại được sử dụng hết. Hai vợ chồng phải tìm thêm nguồn thu phụ ngoài công việc chính ở công ty để đảm bảo sinh hoạt.

Phương tranh thủ bán hàng online tại chợ cư dân trong khi chồng cô tăng ca liên tục. Họ vẫn duy trì một khoản đầu tư nhỏ nhằm tạo thêm dòng tiền và tái cấu trúc lại tài chính sau khi ổn định nhà cửa.

“Giai đoạn đó khá căng thẳng nhưng nhờ có mục tiêu rõ ràng từ đầu nên chúng tôi vẫn giữ được kỷ luật tài chính và cùng nhau vượt qua”, Phương cho biết.

Tổ ẩm của Phương và Khương sau nhiều năm cố gắng.

Làm nhiều công việc cùng lúc

Chị Nguyễn Thảo (36 tuổi, TP.HCM) cho biết 2 vợ chồng mình may mắn khi ở cùng bố mẹ chồng. Ông bà nuôi ăn ở suốt 11 năm.

“Cứ sẵn ăn sẵn ở nên tôi không nghĩ tới chuyện ra ở riêng và tích luỹ. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh lần lượt mua nhà, xe ở độ tuổi 30, hai vợ chồng mới nhìn lại thì trong tay chẳng có gì ngoài số tiền 20 triệu”, chị Thảo tâm sự.

Sau đó, hai vợ chồng chị lên kế hoạch làm việc để tích luỹ mua được đất hoặc nhà. Năm 2023 khi con gái mình chuẩn bị thi vào trường chuyên thì vợ chồng Thảo đi thuê nhà để tiện cho con đi học. Lúc này ước mơ, khát khao mua nhà càng cháy bỏng. Cũng từ đó hai vợ chồng bắt đầu làm thêm gia tăng thu nhập.

Chị Thảo và chồng không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ.

Chồng chị Thảo đi làm 8h mỗi ngày, tối về anh đăng kí chạy thêm xe ôm công nghệ vào buổi tối và chủ nhật.

“Vừa bấm thẻ ra khỏi công ty tháo nhanh chiếc áo kĩ sư, anh khoác vội lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ lao nhanh vào dòng người hối hả, để ship đồ ăn, nước uống và chở người”, chị Thảo nói.

Không ít lần bị lừa, bị ăn chặn, bị bom hàng nhưng chồng chị Thảo học được sự chân quý đồng tiền, và luôn nói "người này lấy của mình sẽ có người khác cho mình".

Còn chị Thảo thì học thêm bằng huấn luyện viên yoga rồi tự mở lớp dạy online vào buổi tối. Từ 1 học viên tới 60 học viên tham gia lớp học. Gần đây chị còn làm thêm tiếp thị liên kết cho, quay video và rải link gắn các sản phẩm.

“Công việc này tôi làm lúc rảnh, bỏ ra 1-2h mỗi ngày quay dựng video kiếm được tiền triệu mỗi tháng. Tôi học hỏi thêm kĩ năng nói, quay dựng video, viết lách và tự tin đi trên con đường mình chọn. Kiếm tiền chưa bao giờ là dễ cả, phải đồ mồ hôi, công sức, chất xám”, chị cho biết.

Dù vợ chồng Thảo vẫn ở nhà thuê, chưa mua được nhà, nhưng tháng 7/2025 anh chị đã mua được mảnh đất đầu tiên. 5 năm phấn đấu không dài cũng không ngắn nhưng giúp anh chị hiểu sức mạnh của cộng dồn.

Mới kết hôn, Nguyễn Hoài (27 tuổi) và Hoàng Nam (29 tuổi) thuê một căn nhà trọ tại Hà Nội. Giá nhà tăng chóng mặt khiến cả hai lo lắng nếu không chủ động lên kế hoạch ngay, giấc mơ mua nhà sẽ ngày càng xa tầm tay.

Vợ chồng Nam cố gắng kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau.

Hai vợ chồng Nam làm nghề bảo hiểm nhưng họ nhận ra chỉ dựa vào công việc chính thì khó đủ tiền mua nhà. Cả hai dành thời gian học thêm marketing và kỹ năng viết nội dung PR, SEO.

Sau đó, họ bắt đầu nhận dự án viết bài quảng cáo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xây dựng thêm nguồn thu nhập thứ 2. Không chỉ vậy, thời gian buổi tối, Hoài và Nam nghiên cứu các công việc freelance (làm việc tự do) như viết bài booking, quảng bá sản phẩm. Từ mốc 25 triệu/tháng, nhờ làm thêm mà thu nhập của hai vợ chồng tăng lên 35-40 triệu/tháng.

Thu nhập tăng lên, nhưng Nam cho biết vẫn duy trì lối sống tiết kiệm: không mua sắm tùy hứng, nấu ăn ở nhà, hạn chế tụ tập. Họ chia khoản tiền dư mỗi tháng thành 3 phần: một phần tiết kiệm gửi ngân hàng lấy lãi, một phần mua vàng tích trữ, phần còn lại đề phòng rủi ro.

“Vì muốn kiếm tiền nhanh, tôi từng được bạn bè rủ rê đầu tư tiền ảo, nhưng sau khi tìm hiểu, tôi không tham gia vì nhận thấy rủi ro quá cao, nhất là khi không hiểu rõ thị trường”, Hoài nói.

Hoài cho biết, làm giàu không thể nóng vội; thay vào đó là đi đường dài, bền vững và an toàn. Dù chưa mua được nhà, nhưng hai vợ chồng đã có một khoản tiết kiệm và tiếp tục cố gắng để sở hữu ngôi nhà đầu tiên trong vài năm tới.