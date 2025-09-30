Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghệ An, Hà Tĩnh huy động công an, bộ đội dựng lại trường lớp sau bão

  • Thứ ba, 30/9/2025 21:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bão số 10 khiến hàng trăm trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh hư hại nặng. Lực lượng công an, bộ đội đã được huy động để hỗ trợ nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ trường Mầm non Lộc Hà tháo dỡ phần mái bị tốc. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, bão số 10 Bualoi khiến hàng trăm trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng. Trong đó, 45 trường bị ngập nước, 18 trường bị sạt lở, 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học, phòng chức năng, 91 trường bị tốc mái ngói, 85 trường bị đổ bờ rào, 110 trường bị sập một số hạng mục hoặc tốc mái nhà xe. Ước tính thiệt hại toàn ngành là hơn 300 tỷ đồng.

Hiện tại, một số trường học thuộc huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu (cũ) vẫn ngập sâu trong nước. Ngành giáo dục tỉnh dự kiến trong tuần này, trường vẫn chưa thể đón trẻ trở lại lớp.

Chỉ tính riêng tại phường Cửa Lò, bão số 10 khiến 23/26 trường học bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái phòng học, hư hỏng các thiết bị dạy học, đồ chơi.

thiet hai bao so 10 anh 1

Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, hỗ trợ trường THCS Lê Thị Bạch Cát khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trước tình hình này, lực lượng công an, bộ đội đã nhanh chóng đến các trường bị ảnh hưởng để hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão. Trong đó, Đội Quy tập, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ trường Tiểu học Nghi Thủy, Tiểu học Nghi Thu và THCS Lê Thị Bạch Cát.

Trường Tiểu học Thu Thủy cũng được gần 100 giáo viên, công an và chiến sĩ của các đơn vị quân đội hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Theo Báo Nghệ An, đây là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề nhất. Việc khắc phục cũng đang gặp nhiều khó khăn vì nguồn kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào nhà trường hoặc từ các nguồn kêu gọi hỗ trợ.

thiet hai bao so 10 anh 2

Trường Mầm non Kỳ Khang được lực lượng bộ đội hỗ trợ dọn dẹp sau bão. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh cũng chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Theo thống kê ban đầu của tỉnh, cơn bão gây ảnh hưởng đến 427 điểm trường, nhiều cơ sở bị hư hại nặng do tốc mái phòng học, gãy đổ cây...

Để khắc phục hậu quả sau bão và sớm đón trẻ trở lại trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 11.315 lượt cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3.765 bộ đội thường trực và 7.550 dân quân tự vệ. Lực lượng chủ yếu được điều động về các điểm trường, theo Báo Hà Tĩnh.

Đại tá Nguyễn Thái Hà, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết trước mắt ưu tiên khắc phục trường học, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân ở các địa bàn bị ảnh hưởng.

Tại trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú), nhiều phòng học bị tốc mái, cây cối gãy đổ. Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 đã nhanh chóng dọn dẹp, trồng lại cây xanh.

Cùng ngày, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 và bộ đội biên phòng cũng có mặt tại trường Mầm non Lộc Hà (xã Lộc Hà) để thu dọn vật dụng hư hỏng, cắt tỉa cây gãy, sửa sang khu vui chơi.

Hà Nội thành sông, trường tổ chức cho học sinh ăn ngủ qua đêm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, Hà Nội mưa lớn, ngập nặng, nhiều trường học phải thông báo phụ huynh đón con sớm; có trường tổ chức cho học sinh ăn tối và ngủ qua đêm.

6 giờ trước

Thái An

