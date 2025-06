Nghẹt thở giải cứu cháu bé bị người yêu của mẹ bắt cóc làm con tin

Để giải quyết chuyện tình cảm, Nguyễn Khắc Nhật đột nhập vào nhà trói mẹ của người yêu rồi bắt cóc cháu bé 3 tuổi làm con tin. Sau 4 giờ nỗ lực, cơ quan công an đã giải cứu an toàn cháu bé.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Nhật (35 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi "Cướp tài sản" và "Bắt cóc con tin". Người mà Nhật bắt cóc chính là con riêng của người yêu.

Bắt cóc con của người yêu để níu kéo tình cảm

Theo điều tra, trước đó từ tháng 10/2023, Nhật có quan hệ yêu đương với chị N.T.T. (27 tuổi, trú xã Thanh Quả, Thanh Chương, Nghệ An). Đầu tháng 6/2025, tình cảm mâu thuẫn, nên chị T. nhiều lần nói lời chia tay với Nhật. Không chấp nhận sự thật này, Nhật liên tục tìm cách níu kéo tình cảm nhưng không được. Nhật sau đó đã nảy sinh ý tưởng khống chế người thân trong gia đình để chị T. phải thực hiện theo yêu cầu của mình.

"Khoảng thời gian yêu nhau, người này thường xuyên đến ăn ở, sinh sống trong nhà của T. ở xã Thanh Quả, nên biết rõ đường đi lối lại", lãnh đạo xã Thanh Quả (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nói.

20h ngày 23/6, Nhật chuẩn bị một con dao gọt hoa quả, một cuộn băng dính và nhiều gói thuốc trừ sâu rồi điều khiển xe máy đi đến nhà chị T. ở xã Thanh Quả. Khoảng 22h30, Nhật đi đến nơi liền trèo qua cổng vào trong nhà.

Đối tượng Nguyễn Khắc Nhật tại cơ quan công an.

Thấy bà T.T.N. (SN 1962; mẹ chị T.) đang ngủ cùng cháu N.M.K. (SN 2022, con trai chị T.), Nhật xông đến khống chế rồi dùng băng dính bịt miệng, trói tay chân bà N. Nhật sau đó lấy điện thoại của bà N. rồi bắt cháu K. ra xe máy đi cùng mình. Thời điểm này, chị T. đang đi làm công nhân và ở trọ tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An).

Khoảng 0h ngày 24/6, Nhật chở cháu K. đi đến cầu Bến Thủy 2 rồi quay video cháu bé cùng các gói thuốc trừ sâu gửi cho chị T. Nhật yêu chị T. phải đi một mình đến giữa cầu Bến Thủy 2 để gặp Nhật. Nếu phát hiện chị T. trình báo công an hoặc đi cùng người khác, Nhật sẽ ép cháu bé uống thuốc trừ sâu và gây hại đến tính mạng đứa trẻ.

Thời điểm này, Công an xã Thanh Quả phát hiện sự việc, nên trình báo lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An. Chị T. nhận được sự đe dọa của Nhật cũng lập tức đến trình báo với Công an xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) về sự việc. Quá trình bị đe dọa, nhiều lần chị T. nản chí, buông xuôi không hợp tác với cơ quan công an. Tuy nhiên, được các cán bộ công an động viên và hướng dẫn kịp thời, chị T. đã nghe theo hướng dẫn để tìm cách giải quyết sự việc.

Nhật chuẩn bị một con dao, 4 gói thuốc trừ sâu, băng dính đến bắt cóc con của người yêu để níu kéo tình cảm.

Nghẹt thở cuộc giải cứu con tin

Sau khi nắm thông tin sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giải bắt đối tượng, giải cứu con tin. Lực lượng công an sau đó đã chia thành 5 tổ công tác. Trong đó tổ 1 cử 1 trinh sát cải trang làm tài xế lái taxi chở chị T. đi đến cầu Bến Thủy 2 gặp Nhật để nắm bắt diễn biến tư tưởng, yêu sách. Đồng thời một đội hình bám đuôi xe taxi để kịp thời phản ứng nhanh với các trường hợp bất ngờ xảy ra. Tổ 2, 3 chia ra nhiều hướng về ghi lời khai vụ việc tại nhà nạn nhân, điều tra nhân thân, lai lịch và mối quan hệ của đối tượng Nhật.

Tổ 4 được phân công nhiệm vụ rà soát, xác định đối tượng tại khu vực cầu Bến Thủy 1, 2 và khu vực huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nơi đối tượng hẹn gặp chị T. Một tổ còn lại tiến hành rà soát camera an ninh khu vực để nhận dạng đặc điểm, phương tiện của đối tượng Nhật, đồng thời phối hợp với các Cục nghiệp vụ, nhà mạng di động để xác định vị trí của số điện thoại mà Nhật đang sử dụng.

Quá trình chị T. di chuyển đến, Nhật liên tục gọi điện thoại video để kiểm tra có ai đi cùng không. Với lý do không thể dừng xe giữa cầu, điểm hẹn gặp nhau được thỏa thuận đến khách sạn Hoa Đô (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và được Nhật đồng ý. Khoảng 2h10, xe taxi chở chị T. dừng tại điểm hẹn. Lúc này, Nhật đi xe máy chở cháu K. đến rồi yêu cầu chị T. lên xe máy của mình và chạy theo hướng vào thành phố Hà Tĩnh.

Chiếc xe máy Nhật sử dụng để chở chị T. và cháu K. đi.

Trên đường đi, Nhật sợ bị định vị qua điện thoại, nên đã vứt 2 chiếc điện thoại của bà N. và chị T. xuống đường. Quá trình Nhật di chuyển, lực lượng chức năng luôn bám đuổi phía sau nhưng giữ khoảng cách, không để đối tượng phát hiện. Đồng thời, lực lượng chức năng liên hệ phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh để chặn bắt.

Khoảng 4h ngày 24/6, xe của Nhật đi đến cầu vượt thành phố Hà Tĩnh. Nhận thấy thời cơ chín muồi, lực lượng chức năng đã phối hợp với quần chúng nhân dân chặn bắt, giải cứu thành công, an toàn cháu K. và chị T.

Tại cơ quan công an, Nhật đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vì bị chị T. nói lời chia tay, Nhật đã nảy sinh ý định bắt cháu K. mục đích làm con tin, buộc chị T. phải gặp mặt mình và giải quyết chuyện tình cảm.

Nhật từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Được biết, Nhật từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi bị bắt, cơ quan chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với Nhật và cho kết quả âm tính.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.