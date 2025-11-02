Nghi án con trai chém cha tử vong rồi treo cổ tự tử

Sau khi dùng dao chém người cha tử vong, Trương Công Tiến bỏ hung khí gây án tại hiện trường rồi bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện Tiến tử vong trong tư thế treo cổ cách hiện trường hơn 400 m.

Sáng 2/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk làm 2 người tử vong vào đêm 1/11.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 18h30 ngày 1/11, người dân phát hiện ông Trương Công Giang (SN 1975, trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang) bị nhiều vết chém trên đầu, thân thể, người bê bết máu nằm trong phòng khách. Bên cạnh hiện trường có một con dao bầu để lại. Ông Giang được người dân đưa đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Tam Giang đã có mặt phối hợp cùng các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an xác định con dao nằm gần nạn nhân là hung khí gây án, là vật dụng của gia đình.

Quá trình điều tra, Công an cũng xác định nghi phạm gây ra vụ án là Trương Công Tiến (SN 1996, là con ruột của nạn nhân). Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ án, Tiến không có mặt tại hiện trường, nên lực lượng Công an đã tổ chức truy tìm. Đến rạng sáng 2/11, lực lượng chức năng phát hiện Tiến tử vong trong tư thế treo cổ tại một cây sầu riêng của gia đình, cách hiện trường khoảng 400 m.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.