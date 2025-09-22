Nghi án con trai sát hại mẹ, chém trọng thương chị gái

Ngày 22/9, Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Long Hương điều tra nghi án con trai sát hại mẹ, chém chị gái bị thương.

Hiện trường vụ án mạng là căn nhà cấp 4, nằm phía sau trường dạy lái xe trên tuyến đường tránh quốc lộ 51 thuộc phường Long Hương (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm gây án là Vũ Văn Hà (34 tuổi, ở phường Long Hương). Hà là người nghiện ma túy, đã cai nghiện xong về nhà.

Tuyến đường dẫn vào hiện trường vụ án mạng thuộc phường Long Hương, TP.HCM.

Khoảng 5h30 ngày 22/9, Hà đã dùng dao ở nhà bếp chém nhiều nhát vào vùng cổ, mặt mẹ mình là bà N.T.N (62 tuổi, ở phường Long Hương) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị gái của Hà là V.T.Ng (37 tuổi) ở chung nhà cũng bị Hà chém gây thương tích. Hà còn chém 2 con chó trong nhà.

Sau khi gây án, Hà vứt bỏ con dao trong vườn cây gần nhà. Nhận tin báo án mạng, Công an phường Long Hương đã đến nhà Hà và bắt giữ nghi can này. Lúc án mạng xảy ra, ông V.V.T (65 tuổi, là chồng bà N.) đang đi làm.