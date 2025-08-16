Nghi án danh họa 87 tuổi bị vợ 37 tuổi chiếm đoạt tài sản

Fan Zeng, danh họa 87 tuổi Trung Quốc, vướng tin đồn bị vợ trẻ Xu Meng chiếm đoạt khối tài sản nghệ thuật trị giá hàng trăm triệu USD, song hiện chưa có xác nhận chính thức.

Fan Zeng kết hôn với vợ trẻ 37 tuổi Xu Meng vào tháng 4 năm ngoái.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước tin danh họa nổi tiếng Fan Zeng (87 tuổi) - bậc thầy hội họa, thư pháp gia được ví là "đại sư quốc họa" - bị vợ trẻ Xu Meng (37 tuổi) chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ.

Từ khóa "họa sĩ 87 tuổi bị vợ trẻ cuỗm 2 tỷ nhân dân tệ" hiện đứng top bàn luận trên QQ, Weibo và nhiều nền tảng mạng xã hội.

Theo tin lan truyền, Xu Meng đã bí mật bán ra hàng nghìn tác phẩm tranh chữ và cổ vật sưu tầm của Fan Zeng với giá thấp, thậm chí giả hợp đồng để tẩu tán tài sản. Tổng giá trị giao dịch được đồn đoán lên tới 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 266,5 triệu USD ), theo China Times.

Cá nhân cô thu lợi hơn 200 triệu nhân dân tệ (gần 26,65 triệu USD ). Một số nguồn còn cho rằng Xu Meng có quan hệ tình cảm ngoài luồng, thậm chí vướng tin đồn liên quan đến con riêng của Fan Zeng.

Theo truyền thông Trung Quốc, từ đầu tháng 8/2025, cả Fan Zeng và Xu Meng đều mất liên lạc. Biệt thự của ông bị dọn trống. Học trò, người thân và bạn bè đều không thể liên hệ.

Trước đó, Fan Zeng được cho là sức khỏe suy giảm, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của vợ, nên để cô toàn quyền quản lý tài sản.

Câu chuyện càng gây chú ý bởi chỉ hơn một năm trước, tháng 4/2024, Fan Zeng thông báo kết hôn lần thứ tư với Xu Meng - nữ MC truyền hình kém ông 50 tuổi. Khi ấy, ông viết thư pháp công bố hôn sự, nói rằng sau cái chết của vợ trước, ông rất cô đơn và mắc chứng nhồi máu não nhẹ, nhờ Xu Meng chăm sóc mới hồi phục tinh thần.

Nhiều bức họa của Fan Zeng có giá trị hàng trăm triệu USD.

"Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời", danh họa khẳng định.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng mọi việc "rõ như ban ngày": một người đàn ông tuổi xế chiều với khối tài sản khổng lồ khó tránh bị lợi dụng.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến phản bác, cho rằng đây mới chỉ là tin đồn thiếu bằng chứng. Các chi tiết như giấy tờ giao dịch, hợp đồng hay ghi âm chưa từng được công bố, chỉ xuất hiện vài hình ảnh và tin nhắn rời rạc.

Một số chuyên gia còn nghi ngờ, bởi để bán được khối tài sản nghệ thuật trị giá 2 tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn là điều không dễ, nhất là khi thị trường nghệ thuật những năm gần đây khá trầm lắng.

Fan Zeng sinh tại Giang Tô (Trung Quốc), là tên tuổi lớn trong giới mỹ thuật với hàng chục giải thưởng, danh hiệu và nhiều triển lãm quốc tế. Tác phẩm của ông thường xuyên xuất hiện tại các cuộc đấu giá nghệ thuật với giá trị cao ngất ngưởng, có bức từng đạt mức hơn 400 triệu nhân dân tệ (xấp xỉ 55,7 triệu USD ).

Đến thời điểm này, cả hai và những người liên quan vẫn chưa lên tiếng. Tất cả thông tin mới chỉ dừng lại ở tin đồn lan truyền, chưa được xác nhận chính thức.