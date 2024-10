Nghi nạn nhân là người nước ngoài vụ phát hiện thi thể ở quán karaoke

Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người trong quán karaoke An Phú, đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An.

Qua thông tin và nhận dạng bước đầu, nhận định khả năng đây là người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đã mất tích cách đây hơn 1 tháng. Như đã thông tin, trưa 15/10, anh N.V.T (30 tuổi, quê An Giang) là YouTuber đi vào quán karaoke An Phú (đang bỏ hoang) để quay phim, khám phá. Khi đi ra khu vực phía sau quán, anh T phát hiện một cánh tay người cùng một phần đầu nằm trên miệng hố nước. Phần cánh tay và đầu người được phát hiện sau quán. Do hoảng sợ, anh T chạy ra ngoài rồi về quê An Giang mà không trình báo cơ quan chức năng. Tới trưa 16/10, anh T mới gọi điện thoại báo tin cho công an phường An Phú. Ngay khi nhận thông tin, Công an có mặt kiểm tra hiện trường. Tại đây phát hiện một cánh tay nằm bên thùng rác, phần thân người nằm dưới miệng hố nước phòng cháy, phần đầu nổi lên trên bị rác vây kín. Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã tới khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm được các bộ phận thi thể của nạn nhân cùng các vật dụng liên quan. Qua đó xác định nạn nhân là nam giới, mặc quần đùi, áo thun ngắn tay, mang giày thể thao. Theo các nhân chứng, đối chiếu thông tin và qua nhận dạng, bước đầu nghi vấn tử thi này khả năng là anh L.Q.L (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc). Trước đó, ngày 14/9, anh L rời khỏi nhà trong KDC Việt Sing, TP Thuận An trong tình trạng không được tỉnh táo rồi mất tích tới nay, gia đình đã đăng thông tin tìm kiếm khắp nơi, đồng thời trình báo công an địa phương. Trích xuất camera, ghi nhận anh L có lui tới khu vực quán karaoke An Phú và mặc quần áo, mang giày giống với tử thi. Hiện công an đã mời người nhà lên để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để có kết quả chính xác nhất. Quán karaoke An Phú là nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết vào năm 2022, hiện cơ sở này bỏ hoang. Sách về Pháp luật Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://congan.com.vn/vu-an/vu-phat-hien-cac-bo-phan-thi-the-nguoi-trong-quan-karaoke-an-phu-nghi-van-la-nguoi-nuoc-ngoai_168642.html