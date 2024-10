Nghi phạm gây hàng loạt vụ lừa đảo bị bắt tại khu vực biên giới

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã do Giám đốc Công an tỉnh phát động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã.

Qua thời gian dài tổ chức xác minh, đánh giá thông tin, đối tượng truy nã có thể đang lẩn trốn tại địa bàn các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia. Ngày 4/10, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lưu Văn Thành (SN 1989, trú tại thôn Phi Lễ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Thành.

Đối tượng Thành bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, từ năm 2022 đến khi bị khởi tố, truy nã, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin về việc bản thân có nguồn cung cấp gas với giá rẻ hơn thị trường, Lưu Văn Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cửa hàng và người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng .

Sau khi gây án, Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, lẩn trốn tại các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ có đường biên giới giáp với Campuchia. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã dẫn giải đối tượng về tỉnh Bắc Giang để tiếp tục điều tra xử lý.