Nghi vấn 600 bánh trung thu nhập lậu tại công ty tư nhân

Đội QLTT số 24 Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 7 Phòng CSKT tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Chung không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của Công ty tại địa chỉ nêu trên. Ngoài ra, đoàn kiểm tra đã phát hiện số hàng hóa là thực phẩm do nước ngoài sản xuất không có hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Gồm 600 chiếc bánh trung thu (loại 500 gram/chiếc), không có hóa đơn, chứng từ kèm theo hàng hóa; giá niêm yết tại cơ sở là 40.000 đồng/chiếc. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 24 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất lãnh đạo Đội ra quyết định tạm giữ số hàng hóa vi phạm trên để xử lý theo quy định. Dự kiến mức phạt vi phạm hành chính gần 60 triệu đồng đối với 2 hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm và kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Theo chỉ huy Đội QLTT số 24, động thái trên là sự cụ thể hóa Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn thành phố, năm 2025. Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025; đánh giá việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, nhập khẩu, gia công kinh doanh bánh trung thu.

"Thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không đảm bảo ATTP; khắc phục hậu quả các vụ việc vi phạm liên quan ATTP", lãnh đạo Đội QLTT số 24 nêu rõ và cho biết quá trình kiểm tra, kiểm soát, đơn vị kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của toàn cộng đồng, đặc biệt chú trọng việc tuân thủ và thực hiện Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn.