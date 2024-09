Nghịch lý Côn Đảo, Phú Quốc

Dịp lễ 2/9, Côn Đảo, Phú Quốc đều ghi nhận lượng khách tăng trưởng, bất chấp trở ngại về thời tiết, giá vé máy bay và công suất buồng phòng thấp tại một số cơ sở.

Lượng khách đến Phú Quốc, Côn Đảo tăng vào dịp 2/9, bất chấp nhiều trở ngại. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tàu cao tốc đi Côn Đảo, Phú Quốc hủy chuyến do biển động; vé máy bay đi Phú Quốc tăng cao; một hãng hàng không dừng khai thác chuyến bay đến Côn Đảo... là một số trở ngại mà Phú Quốc (Kiên Giang) và Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng phải đối mặt qua các mùa cao điểm du lịch nội địa tính từ đầu năm.

Tuy vậy, vào lễ Quốc khánh năm nay, tình hình du lịch tại hai hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về lượng khách cũng như doanh thu. Điều này đi ngược lại với những dự đoán trước đó.

Theo đó, tại Kiên Giang, thời tiết 4 ngày nghỉ lễ không mấy thuận lợi, buộc du khách phải đội mưa để tham quan, khám phá. Song, tổng lượng khách đến tỉnh lại gia tăng, mang lại doanh thu đáng kể cho địa phương.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN PHÚ QUỐC DỊP LỄ 30/4-1/5 VÀ 2/9 GIAI ĐOẠN 2023-2024 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang Nhãn Năm 2023 Năm 2024 Dịp 30/4-1/5 Nghìn lượt 112 125 Dịp 2/9

62.544 75.591

Cụ thể, tỉnh ghi nhận 159.176 lượt khách, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt khoảng 347,1 tỷ đồng , tăng 126,9%. Công suất buồng phòng tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn khá khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 35%, tuy nhiên vẫn tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Tình riêng từng địa bàn, thành phố Hà Tiên ước đón 56.170 lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ và không có khách quốc tế.

Huyện Kiên Hải ước đón 13.362 lượt khách, tăng 33,1% so với cùng kỳ; trong đó, có 11 lượt khách quốc tế, bằng 39,3% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 29,6 tỷ đồng .

Riêng thành phố Phú Quốc ước đón 75.591 lượt khách, tăng 20,9% so với cùng kỳ; trong đó, có 15.559 lượt khách quốc tế, tăng 173% so với cùng kỳ; tổng thu từ du lịch đạt 317,4 tỷ đồng , tăng 137,9% so với cùng kỳ.

Du khách đội mưa tham quan tại đảo Phú Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Nếu so sánh với kỳ nghỉ lễ 2/9/2023, đợt lễ năm nay là một tín hiệu khả quan với Phú Quốc. Theo đó, cao điểm cùng kỳ năm ngoái, Phú Quốc chỉ đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2022 - được cho là mức giảm kỷ lục tại đảo dịp này.

Lượng khách đến đảo giảm, một số hãng hàng không thậm chí tạm ngừng khai thác các tuyến bay từ Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang (Khánh Hòa) đến Phú Quốc.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, địa phương tồn tại một số vấn đề nhưng thống kê lượng khách vẫn tích cực, chứng tỏ sức hút của địa phương.

Thứ nhất, tình hình thời tiết dịp lễ 2/9 diễn biến phức tạp, trước lễ đã có thông tin cảnh báo mưa lớn vào dịp lễ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Khách hủy tour, thay đổi lịch trình sang điểm đến khác.

Bên cạnh đó, tình hình giá vé máy bay vẫn chưa hạ nhiệt, kết nối đường bộ đến tỉnh chưa được thuận lợi. Việc tổ chức các loại hình du lịch chỉ tập trung tại thành phố Phú Quốc, Hà Tiên và huyện Kiên Hải là chủ yếu. Công suất phòng tại các địa bàn Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng còn thấp.

Cuối cùng là dịp Lễ Quốc khánh 2/9 do cận ngày tựu trường, đồng thời khách nội địa vừa trải qua kỳ nghỉ hè nên lượng khách đến tham quan, du lịch có tăng nhưng không quá cao.

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN CÔN ĐẢO DỊP LỄ 30/4-1/5 VÀ 2/9 VÀO NĂM 2023-2024 Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nhãn Năm 2023 Năm 2024 Dịp 30/4-1/5 Nghìn lượt 16.103 19.35 Dịp 2/9

6.214 6.265

Chung tình trạng, Côn Đảo cũng ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ vào dịp lễ Quốc khánh năm nay dù sự hạn chế về mặt phương tiện di chuyển gây sức ép lên ngành du lịch tại đảo.

Ngoài ra, trước lễ, ghi nhận của Tri Thức - Znews tại một số cơ sở lưu trú cho thấy công suất buồng phòng chưa đạt mức tối thiểu để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh.

Bất chấp rào cản trên, huyện đảo ghi nhận 6.265 lượt khách tham quan, lưu trú vào 4 ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023. Theo thống kê của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, trên địa bàn huyện hiện có 139 cơ sở lưu trú đang hoạt động.

Trước đó, vào dịp 30/4-1/5, địa phương cho thấy sức hút khi lượng khách đến đảo nghỉ dưỡng tăng cao, khoảng 16,78% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từng chia sẻ với Znews, bà Liên Nguyễn, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông Six Senses Côn Đảo, nhận định ngành du lịch Côn Đảo đang trên đà phát triển mạnh mẽ, song song với đó là những thách thức cần được giải quyết. Đảm bảo cơ sở hạ tầng đầy đủ và bảo vệ vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo là những ưu tiên hàng đầu.