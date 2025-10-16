Nghịch Thủy Hàn chính thức công bố ngày Open Beta toàn cầu

Nhà phát hành VNGGames và nhà sản xuất NetEase chính thức công bố thời điểm mở cửa Nghịch Thủy Hàn, đồng thời mở lại chức năng “nặn mặt” sớm cùng các sự kiện chào mừng.

Ngày 16/10, nhà sản xuất (NSX) game hàng đầu thế giới NetEase cùng nhà phát hành (NPH) nổi tiếng Đông Nam Á là VNGGames chính thức công bố thời điểm mở cửa tựa game Nghịch Thủy Hàn tại thị trường quốc tế gồm Mỹ, Nhật và Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Cụ thể, “ngày lành tháng tốt” được ấn định vào 7/11 tới.

Nghịch Thuỷ Hàn hứa hẹn là sản phẩm trò chơi MMO đình đám, thu hút đông đảo người chơi.

Trong thời gian chờ đợi, Nghịch Thủy Hàn sẽ mở cửa lại tính năng “nặn mặt” để game thủ có thể bỏ thời gian chăm chút, tạo ra nhân vật mà mình vừa ý nhất. Người chơi không cần chờ đến ngày mở cửa để rồi ngồi tạo trong gấp rút, trong khi người chơi khác đã vào giang hồ luyện võ trước. Các mẫu nhân vật tạo ra có thể được lưu lại, chia sẻ và nhập thẳng vào game để sử dụng dễ dàng.

Chức năng tạo nhân vật lần này vẫn mang đầy đủ công năng độc đáo như hỗ trợ tạo nhân vật chi tiết đến từng bộ phận nhỏ, bộ phụ kiện trang trí đa dạng và miễn phí như bông tai, dây chuyền, hình xăm, họa mặt… Bên cạnh đó, game có các chức năng AI hỗ trợ như tạo nhân vật thông qua câu lệnh prompt hay quét hình ảnh chân dung mẫu được người dùng tải lên. Độc giả tham khảo trailer ra mắt tại đây.

Bên cạnh đó, NPH VNGGames cũng chuẩn bị các sự kiện chào mừng, tiếp tục giữ lửa cho người chơi đến tận ngày mở game. Phải kể đến “Phát lộc toàn dân” với quà tặng tiền mặt và vàng thật, sự kiện hưởng ứng được tổ chức thường xuyên trên fanpage, sự kiện đăng ký trước trên trang chủ Nghịch Thủy Hàn.

Nghịch Thủy Hàn là sản phẩm MMORPG thế hệ mới, được mong đợi năm 2025 với hơn 3,5 triệu lượt đăng ký trước toàn cầu. Thiết kế sản phẩm có nhiều sáng tạo đột phá, nhằm phá bỏ cơ chế pay-to-win để định nghĩa lại thể loại MMO và mở ra phong cách chơi nhập vai độc đáo. Đến với Nghịch Thủy Hàn, game thủ có thể trải nghiệm MMORPG được đầu tư công phu với chất lượng đồ họa AAA “tuyệt đối điện ảnh” và sự hỗ trợ của công nghệ AI hiện đại. Bên trong thế giới mở vô hạn - tự do sáng tạo của Nghịch Thủy Hàn, người chơi có một cuộc đua sức mạnh công bằng với kỹ năng là tấm vé thông hành duy nhất.

Cốt truyện sâu sắc, chất lượng đồ hoạ AAA “tuyệt đối điện ảnh” hứa hẹn mang lại trải nghiệm thú vị cho người chơi.

Nghịch Thủy Hàn không có pay-to-win và không bó buộc trong bất kỳ cách chơi cố định nào. Người chơi có thể là cao thủ võ lâm, đại bổ đầu phá án, vị thương nhân với trang viên hoành tráng, nhà thám hiểm đi tìm bí mật bị quên lãng của võ lâm... Gần 100 danh phận mô phỏng theo nghề nghiệp truyền thống thời Bắc Tống và hệ thống võ học sưu tập hàng trăm kỹ năng chiến đấu từ nhiều nguồn sẽ giúp người chơi có đa dạng lựa chọn trong ngày ra mắt Nghịch Thủy Hàn sắp tới.