Nghiên cứu sinh 24 tuổi tại Y Phạm Ngọc Thạch bị gỡ bài báo quốc tế

Trong số 8 bài báo thí sinh Âu Nhật Huy nộp để tính điểm dự thi nghiên cứu sinh vào Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, một bài vừa bị gỡ bỏ.

Thí sinh Âu Nhật Huy gây chú ý khi trúng tuyển tiến sĩ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: TTU.

Ngày 21/10, Tạp chí Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation (JCOPDF) thông báo gỡ bỏ (retracted) bài báo của nhóm tác giả Việt Nam.

Cụ thể, bài báo bị gỡ có tên Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam, được xuất bản vào tháng 7/2025.

Các tác giả bài báo bao gồm TS Đoàn Lê Minh Hạnh, TS Lê Thượng Vũ, ThS Trần Lê Đoan Hạnh, Trần Thanh Dũ, Đoàn Lê Minh Thảo, Âu Nhật Huy, TS Lê Thị Thu Hương, TS Võ Hồng Minh Công, TS Nguyễn Hoàng Hải, TS Trần Thị Khánh Tường.

Trong đó, tác giả thứ 6 - Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) - là thí sinh được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây khi trúng tuyển tiến sĩ năm 2025 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với thứ hạng cao.

Theo thông báo của JCOPDF, bài báo này có sự tương đồng đáng kể, và một số phần hoàn toàn giống với một bài báo đã được xuất bản trước đó trên Tạp chí Y học Việt Nam vào tháng 1/2025.

Trước đó, vào tháng 12/2024, khi nộp bài cho tạp chí JCOPDF, TS Đoàn Lê Minh Hạnh, đại diện cho tất cả tác giả, khẳng định không có việc xuất bản hoặc nộp bài ở nơi khác, thông qua việc trả lời "Có" cho câu hỏi: "Xác nhận rằng bản thảo chỉ được nộp duy nhất cho tạp chí này và chưa được xuất bản, đang trong quá trình in, hoặc được nộp ở bất kỳ nơi nào khác".

Vào tháng 10/2025, TS Hạnh đã thông báo cho JCOPDF về việc xuất bản trùng. Do đó, JCOPDF quyết định rút bài báo này khỏi các tài liệu khoa học.

Trước đó, danh sách kết quả tuyển sinh tiến sĩ của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây chú ý khi thí sinh Âu Nhật Huy đạt 88,8 điểm, xếp thứ 2/31 thí sinh dự tuyển, trở thành nghiên cứu sinh trẻ nhất của chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa năm 2025.

Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng có vấn đề trong quá trình tuyển sinh thí sinh này. Sau đó ít ngày, nhà trường đã rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh và khẳng định hồ sơ của thí sinh Âu Nhật Huy là hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường, là mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy, không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh, phù hợp với quy định.

Về vấn đề liên quan 8 bài báo khoa học mà thí sinh Âu Nhật Huy nộp để dự thi, trường khẳng định tất cả bài báo mà thí sinh nộp được công bố trên các tạp chí khoa học, được tính điểm năm 2025.

Trong đó, 5 bài đăng trên tạp chí trong nước (được tính điểm 0-1 theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2025) và 3 bài trên tạp chí quốc tế có tên trong danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi là 11, nhưng điểm tối đa được tính là 10, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.

Tuy nhiên, vào ngày 8/10, nhà trường nhận được thông báo từ tác giả chính của bài báo Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: Insights From Vietnam - chính là bài báo vừa bị JCOPDF gỡ bỏ. Thông báo này nhấn mạnh về việc rút bài đã công bố.

Do vậy, điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh với 7 bài báo còn lại sẽ là 9,5 điểm. Qua đó, Hội đồng tuyển sinh thống nhất giảm tổng điểm trung bình từ 88,8 điểm xuống còn 88,3 điểm. Điểm số này nhìn chung không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ tiến sĩ.