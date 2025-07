Ngoại hình điển trai của cầu thủ hay nhất giải U23 Đông Nam Á

Đình Bắc hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội và thi đấu cho đội tuyển Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Trước đó, anh trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An và có thời gian nghỉ tập, quay lại học văn hóa do vấn đề thể lực.