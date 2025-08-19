Ngoài VinFast, các mẫu xe điện đang khuyến mại thế nào?

Bên cạnh hãng xe điện nội địa, nhiều thương hiệu cũng đang tung các chương trình ưu đãi hàng chục triệu kích cầu mua sắm ôtô điện tại Việt Nam.

Trong tháng 8, các mẫu xe điện tại Việt Nam đồng loạt được áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng nhằm hỗ trợ khách hàng, hướng đến mục tiêu chuyển đổi xanh của Chính phủ. Đây có thể xem là thời điểm tốt nhất để người dùng lựa chọn các mẫu xe điện cho gia đình.

Dưới đây là tổng hợp của Tri Thức - Znews về các chương trình khuyến mại đang triển khai với xe điện của các hãng ngoài VinFast trên thị trường Việt trong quý III.

Geely EX5 giảm tiền mặt

Trong tháng 8, khách hàng mua EX5 được tặng kèm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và bộ sạc treo tường 7 kW. Ngoài ra theo ghi nhận của phóng viên, mẫu xe này cũng đang giảm tiền mặt khoảng 10 triệu đồng theo chương trình riêng của đại lý, đưa giá bán về mức 829-879 triệu đồng.

EX5 là mẫu xe điện duy nhất trong dải sản phẩm của Geely tại Việt Nam.

EX5 vừa được Geely ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 7 với 2 phiên bản là Pro và Max. Xe trang bị motor điện cho công suất tối đa 214 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây. EX5 có phạm vi vận hành 495 km/lần sạc.

Mẫu SUV thuần điện này định vị ở phân khúc SUV cỡ C tầm giá một tỷ đồng, cạnh tranh cùng Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Ford Territory, BYD Atto 3.

MG4 EV tặng bảo hiểm vật chất

MG Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm của hãng trong tháng 8. Mẫu xe điện duy nhất của thương hiệu hiện tại là MG4 EV áp dụng nhiều khuyến mại.

Cụ thể, khách hàng mua MG4 EV trong tháng 8 được tặng bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng cùng bộ sạc 7 kW. Người dùng MG4 EV hiện miễn phí sạc 12 tháng ở hệ thống sạc công cộng đối tác của thương hiệu. Chương trình chỉ áp dụng với các mẫu xe số VIN 2024.

MG4 EV đang được áp dụng ưu đãi nhằm xả kho lô xe sản xuất năm 2024. Ảnh: Phúc Hậu.

MG4 EV được mở bán ở Việt Nam với 2 phiên bản DEL và LUX, khác biệt về dung lượng pin và sức mạnh motor điện. Trong đó, bản DEL trang bị pin 51 kWh, công suất 168 mã lực, phạm vi hoạt động 350 km.

Phiên bản cao cấp hơn sử dụng pin 64 kWh sản sinh công suất 201 mã lực, quãng đường di chuyển tối đa là 450 km. Xe sử dụng hệ thống treo 5 điểm, dẫn động cầu sau. Giá bán của MG4 EV lần lượt là 828 triệu cho bản DEL và 948 triệu đồng với bản LUX.

Xe điện BYD tặng gói bảo dưỡng

Khách hàng đặt mua các mẫu xe thuần điện của BYD đang hưởng gói ưu đãi bảo dưỡng tiêu chuẩn trị giá 6 triệu đồng trong tháng 8.

Ngoài ra, hãng cũng tung ra gói ưu đãi tiền mặt với khách hàng tài xế taxi dịch vụ, liên kết cùng ứng dụng taxi công nghệ Grab hay Be. Cụ thể khi mua BYD M6 hay Atto 3, khách hàng được giảm giá tiền mặt đến 80 triệu đồng, tặng kèm bộ sạc tại nhà và một bộ sạc cầm tay 2,2 kW cùng 6 lần bảo dưỡng miễn phí.

BYD M6 và Atto 3 là 2 mẫu xe được áp dụng khuyến mại theo chương trình hợp tác giữa BYD và ứng dụng taxi công nghệ. Ảnh: Phúc Hậu.

BYD Atto 3 trang bị motor điện công suất 201 mã lực, đi cùng bộ pin Blade 49,92-60,48 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 410-480 km/lần sạc tùy phiên bản. Giá của mẫu SUV này dao động 766-886 triệu đồng.

Trong khi đó, M6 là chiếc MPV thuần điện thuộc phân khúc phổ thông với giá bán 756 triệu đồng, cùng nhóm Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay GAC M6. Xe trang bị motor điện mạnh 161 mã lực, mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Xe sử dụng pin Blade dung lượng 55,4 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 420 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xe điện Wuling giảm hàng chục triệu đồng

Theo thông tin từ nhà sản xuất, 2 mẫu xe điện của Wuling là mini EV và Bingo đang được giảm giá tiền mặt đến 36 triệu đồng trong tháng 8.

Trong đó, toàn bộ xe giảm trực tiếp 10 triệu đồng tiền mặt, tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ, bộ sạc cầm tay và bộ sạc nhanh DC. Đối với khách hàng mua Wuling mini EV, quà tặng còn bao gồm bộ phụ kiện dây tiếp địa hoặc thảm lót sàn.

Wuling Bingo và Mini EV đang hưởng khuyến mại tiền mặt đến 36 triệu đồng trong tháng 8. Ảnh: Phúc Hậu, Bối Hạ.

Wuling mini EV là mẫu xe điện đầu tiên của phân khúc mini ở thị trường Việt, với đa dạng phiên bản và tùy chọn màu sắc. Giá của Wuling mini EV dao động 197-234 triệu đồng tùy đại lý phân phối.

Bingo là đại diện hatchback cỡ A/B- xuất hiện sau đó. Xe có giá bán dao động 399-469 triệu đồng cho 2 tùy chọn pin, ứng với phạm vi hoạt động 333 km hoặc 410 km/lần sạc.