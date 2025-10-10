Ngôi chợ 'ngăn nắp' nhất Việt Nam

Chợ Vị Thanh (xã Vị Thanh 1, tỉnh Cần Thơ - Hậu Giang cũ) được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như chợ Chồm Hổm hay chợ nông thôn. Đây là nơi quy tụ đủ loại nông sản tươi ngon do chính tay những nông dân địa phương mang ra bày bán.

Sau khi thu hoạch rau củ và sản vật đồng quê, người dân mang ra chợ bán từ tờ mờ sáng. Từ 2-3h, người bán đã bắt đầu dọn dẹp hàng hóa, đến khoảng 5h, khu chợ trở nên nhộn nhịp. Đến khi Mặt Trời ló rạng, phần lớn các ô vuông trong chợ đều kín chỗ.

Không chỉ có người dân địa phương, nhiều tiểu thương từ Bạc Liêu (Cà Mau) hay các xã, phường lân cận của Cần Thơ cũng tìm đến đây họp chợ. Hàng hóa được chở bằng ghe, thuyền, vỏ lãi, cập bến ngay mé kênh cạnh chợ, tạo nên khung cảnh đặc trưng miền Tây sông nước.

Tên gọi "Chồm Hổm" bắt nguồn từ dáng ngồi đặc trưng của người bán. Không bày hàng hóa trên sạp hay quầy ki-ốt, người bán trải một tấm bạt nhỏ trên nền chợ, chất đầy rau củ, hoa quả. Họ ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ giữa những tấm bạt vuông vức rực rỡ sắc màu của hàng hóa.

Nhìn từ trên cao, khu chợ hiện lên với những gian hàng vuông vức, gọn gàng và sạch sẽ. Người bán được bố trí chỗ ngồi theo từng khu vực riêng tùy vào loại thực phẩm, từ trái cây, rau củ, đến các loại thủy hải sản - tạo nên khung cảnh ngăn nắp hiếm thấy ở một khu chợ quê.

Dưới ánh nắng đầu ngày, chợ Vị Thanh trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chính khung cảnh đời thường ấy lại là "điểm vàng" thu hút du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài nước tìm đến săn ảnh.

Giữa hàng nghìn chiếc thau nhựa đầy tôm cá, những chiếc nón lá của bà con hiện lên như những chấm tròn duyên dáng, tô điểm cho bức tranh sinh động của chợ quê miền Tây.

Người bán chỉ mang lượng hàng vừa đủ cho một buổi, vì vậy hàng hóa đều rất tươi ngon. Chợ nhộn nhịp từ tinh mơ đến tầm 10-11h thì người dần thưa.

Dưới nắng sớm rực rỡ, tiếng nói cười, mua bán rộn ràng khiến ngôi chợ quê hiện lên như một bức tranh đầy sắc màu và sức sống.

Hiện miền Tây đang vào mùa nước nổi, đến đây, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món đặc trưng như cá linh kho, canh chua bông điên điển, gỏi tép bông điên điển hay lẩu mắm. Để thuận tiện tham quan chợ Chồm Hổm, du khách có thể lưu trú tại các khách sạn cách chợ khoảng 1 km, như Tru by Hilton Hau Giang City Centre, khách sạn Hậu Giang (xã Vị Thanh 1, Cần Thơ).

