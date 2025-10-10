Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngôi chợ 'ngăn nắp' nhất Việt Nam

  • Thứ sáu, 10/10/2025 05:53 (GMT+7)
  • 05:53 10/10/2025

Không cảnh chen chúc, những sạp hàng thẳng tắp và gọn gàng đến mức hoàn hảo khiến du khách ví chợ Chồm Hổm (Vị Thanh, Cần Thơ) như ngôi chợ "ngăn nắp" nhất Việt Nam.

Cho Chom Hom Hau Giang anh 1

Chợ Vị Thanh (xã Vị Thanh 1, tỉnh Cần Thơ - Hậu Giang cũ) được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như chợ Chồm Hổm hay chợ nông thôn. Đây là nơi quy tụ đủ loại nông sản tươi ngon do chính tay những nông dân địa phương mang ra bày bán.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 2

Sau khi thu hoạch rau củ và sản vật đồng quê, người dân mang ra chợ bán từ tờ mờ sáng. Từ 2-3h, người bán đã bắt đầu dọn dẹp hàng hóa, đến khoảng 5h, khu chợ trở nên nhộn nhịp. Đến khi Mặt Trời ló rạng, phần lớn các ô vuông trong chợ đều kín chỗ.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 3

Không chỉ có người dân địa phương, nhiều tiểu thương từ Bạc Liêu (Cà Mau) hay các xã, phường lân cận của Cần Thơ cũng tìm đến đây họp chợ. Hàng hóa được chở bằng ghe, thuyền, vỏ lãi, cập bến ngay mé kênh cạnh chợ, tạo nên khung cảnh đặc trưng miền Tây sông nước.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 4

Tên gọi "Chồm Hổm" bắt nguồn từ dáng ngồi đặc trưng của người bán. Không bày hàng hóa trên sạp hay quầy ki-ốt, người bán trải một tấm bạt nhỏ trên nền chợ, chất đầy rau củ, hoa quả. Họ ngồi xổm hoặc kê ghế nhỏ giữa những tấm bạt vuông vức rực rỡ sắc màu của hàng hóa.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 5

Ghé chợ Chồm Hổm, du khách dễ dàng bắt gặp đủ loại trái cây đặc sản của vùng đất miền Tây trù phú như khóm Cầu Đúc, xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi, chuối cau, cam sành Vĩnh Long...
Cho Chom Hom Hau Giang anh 6

Nhìn từ trên cao, khu chợ hiện lên với những gian hàng vuông vức, gọn gàng và sạch sẽ. Người bán được bố trí chỗ ngồi theo từng khu vực riêng tùy vào loại thực phẩm, từ trái cây, rau củ, đến các loại thủy hải sản - tạo nên khung cảnh ngăn nắp hiếm thấy ở một khu chợ quê.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 7

Dưới ánh nắng đầu ngày, chợ Vị Thanh trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Chính khung cảnh đời thường ấy lại là "điểm vàng" thu hút du khách và các nhiếp ảnh gia trong, ngoài nước tìm đến săn ảnh.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 8

Giữa hàng nghìn chiếc thau nhựa đầy tôm cá, những chiếc nón lá của bà con hiện lên như những chấm tròn duyên dáng, tô điểm cho bức tranh sinh động của chợ quê miền Tây.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 9Cho Chom Hom Hau Giang anh 10Cho Chom Hom Hau Giang anh 11Cho Chom Hom Hau Giang anh 12

Người bán chỉ mang lượng hàng vừa đủ cho một buổi, vì vậy hàng hóa đều rất tươi ngon. Chợ nhộn nhịp từ tinh mơ đến tầm 10-11h thì người dần thưa.

Cho Chom Hom Hau Giang anh 13Cho Chom Hom Hau Giang anh 14Cho Chom Hom Hau Giang anh 15Cho Chom Hom Hau Giang anh 16
Lần thứ ba trở lại Việt Nam, du khách Ấn Độ Agarwal Harsh dẫn theo nhóm bạn quốc tế thực hiện chuyến săn ảnh kéo dài 16 ngày. "Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam luôn có sức hút rất riêng hiếm nơi nào có được. Tôi đến đây từ 5h để chờ bình minh lên. Ngôi chợ này thật gọn gàng, đầy màu sắc và giúp chúng tôi có được nhiều khung hình ấn tượng", Harsh chia sẻ.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 17
Nhờ hệ thống sông ngòi chằng chịt, phù sa màu mỡ và khí hậu ôn hòa quanh năm, miền Tây trở thành vùng đất trù phú với nguồn thủy sản phong phú. Từ cá, tôm, cua, ốc đến cá linh, cá lóc, cá thác lác hay tôm càng xanh - tất cả đều tươi ngon, mang đậm hương vị miền sông nước.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 18

Dưới nắng sớm rực rỡ, tiếng nói cười, mua bán rộn ràng khiến ngôi chợ quê hiện lên như một bức tranh đầy sắc màu và sức sống.
Cho Chom Hom Hau Giang anh 19

Hiện miền Tây đang vào mùa nước nổi, đến đây, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món đặc trưng như cá linh kho, canh chua bông điên điển, gỏi tép bông điên điển hay lẩu mắm. Để thuận tiện tham quan chợ Chồm Hổm, du khách có thể lưu trú tại các khách sạn cách chợ khoảng 1 km, như Tru by Hilton Hau Giang City Centre, khách sạn Hậu Giang (xã Vị Thanh 1, Cần Thơ).

Linh Huỳnh

Chợ Chồm Hổm Hậu Giang Du lịch Hậu Giang Du lịch Cần Thơ Chợ Chồm Hổm Du lịch miền Tây Ẩm thực miền Tây

