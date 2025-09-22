Ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 đẹp nhất thế giới

Tạp chí Forbes của Mỹ vừa xếp Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) ở vị trí thứ 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới (The World's 50 Most Beautiful Villages 2025). Đây là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng.

Theo mô tả của Forbes, làng Cẩm Thanh được bao bọc bởi sông nước và rừng dừa. Khám phá Cẩm Thanh trên chiếc thuyền thúng lướt nhẹ qua rừng dừa Bảy Mẫu và chứng kiến những người lái đò địa phương quăng chài là trải nghiệm khó quên.

Ở trên bờ, du khách có thể lựa chọn đạp xe khám phá từng ngõ ngách với nhiều hồ sen và đìa tôm. Tại Cẩm Thanh còn có nhiều lớp học nấu ăn đặc sắc để du khách trải nghiệm cách chế biến ẩm thực bản địa. Trên các cánh đồng, hình ảnh những chú trâu làm du lịch đã không còn xa lạ với du khách thập phương. Khách nước ngoài khi đến Cẩm Thanh bày tỏ sự thích thú khi được tham gia tour học làm nông dân với các hoạt động cưỡi trâu cày ruộng, cấy lúa...

Hình ảnh nổi bật, thu hút du khách nhất khi đến Cẩm Thanh chính là được hòa mình vào thiên nhiên, khám phá rừng dừa Bảy Mẫu.

Nhiều du khách lần đầu đặt chân tới mảnh đất cách trung tâm phố cổ Hội An chừng 4 cây số cứ ngỡ mình đang lạc giữa vùng sông nước miền Tây. Và sau hành trình trải nghiệm đầy thú vị, không ít người ví von rằng ở đô thị cổ đang chứa đựng một "miền Tây thu nhỏ".

Giá vé tham quan rừng dừa Bảy Mẫu dao động tùy thuộc vào mua vé lẻ hay mua tour, với vé vào cổng có thể miễn phí nhưng giá trải nghiệm dịch vụ bơi thuyền thúng là 150.000 đồng/khách.

Giữa không gian rừng dừa Bảy Mẫu, nhiều tiểu cảnh cũng được dựng lên nhằm phục vụ nhu cầu check in của du khách.

Trước khi được Tạp chí Forbes của Mỹ vinh danh trong top 50 làng đẹp nhất thế giới, năm 2024, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor cũng xếp trải nghiệm đi thuyền thúng rừng dừa Cẩm Thanh vào danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới.

