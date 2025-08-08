Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngôi trường có loạt thí sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

  • Thứ sáu, 8/8/2025 07:55 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Trường này có đến 6 thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế, cao gấp đôi ngôi trường xếp thứ hai về số huy chương.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên có 6 thí sinh đoạt giải. Ảnh: Freepik.

Các kỳ thi Olympic quốc tế lần lượt khép lại, lộ diện những gương mặt xuất sắc đoạt giải cao. Trong năm 2025, đội tuyển Việt Nam tại các kỳ thi liên tiếp đoạt huy chương, mang về thành tích cho đất nước và cả ngôi trường các em đang theo học.

Năm nay, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường có nhiều thí sinh đoạt huy chương Olympic nhất với 6 em. Trong đó, một thí sinh giành huy chương vàng và xếp hạng cao chung cuộc.

Các thí sinh của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đoạt huy chương Olympic bao gồm.

STT Tên thí sinh Loại huy chương Kỳ thi
1 Giang Đức Dũng Vàng Olympic Hóa học Quốc tế
2 Nguyễn Đăng Dũng Bạc Olympic Toán Quốc tế
3 Nguyễn Đình Tùng Bạc Olympic Toán Quốc tế
4 Lý Bá Khôi Bạc Olympic Vật lý Quốc tế
5 Trương Đức Dũng Bạc Olympic Vật lý Quốc tế
6 Nguyễn Bùi Đức Dũng Bạc Olympic Tin học Quốc tế

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và trường THPT chuyên Bắc Ninh cũng có nhiều thí sinh đoạt huy chương Olympic. Mỗi trường đều có 3 em đoạt giải ở các kỳ thi, cụ thể như sau:

STT Tên học sinh Loại huy chương Kỳ thi
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
1 Nguyễn Mạnh Tuấn Vàng Olympic Hóa học Quốc tế
2 Nguyễn Lương Thái Duy Vàng Olympic Sinh học Quốc tế
3 Lê Hoàng Kiều Anh Đồng Olympic Sinh học Quốc tế
Trường THPT chuyên Bắc Ninh
1Ngô Quang MinhVàngOlympic Hóa học Quốc tế
2 Nguyễn Công Vinh Bạc Olympic Vật lý Quốc tế
3Trương Thanh XuânĐồngOlympic Toán Quốc tế

Ngoài 3 trường nêu trên, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và trường THPT chuyên Quốc học - Huế cùng có 2 huy chương Olympic ở môn Vật lý, Toán và Sinh học.

Các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai), THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng), THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), THPT chuyên chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), THPT chuyên chuyên Hạ Long (Quảng Ninh) và THPT chuyên Đại học Sư phạm, mỗi trường có một thí sinh giành huy chương Olympic trong năm 2025.

