Ngủ li bì hai ngày, thiếu niên ở Bình Dương nhập viện khẩn

Bệnh nhi 13 tuổi ở Bình Dương nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, ngủ li bì. Bác sĩ chẩn đoán trẻ viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu.

Một bệnh nhi đang được cấp cứu ở TP.HCM. Ảnh minh hoạ: Duy Hiệu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hà Phương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Nhi - Sơ sinh, Bệnh viện TP Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bệnh nhi H.V.T. nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu dữ dội và buồn ngủ kéo dài suốt hai ngày.

Sau khi được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu, bệnh nhi được điều trị kháng sinh kết hợp với các biện pháp hỗ trợ, giúp trẻ nhanh chóng hồi phục sau 3 ngày điều trị.

Viêm màng não do não mô cầu là một cấp cứu y khoa nghiêm trọng, yêu cầu can thiệp nhanh chóng để tránh những biến chứng nguy hiểm. Rất may mắn, bệnh nhi đã được chẩn đoán và xử trí kịp thời, giúp tình trạng sức khỏe của bé được cải thiện rõ rệt.

Vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) là một trong những tác nhân chính gây viêm màng não và nhiễm trùng huyết ở trẻ em, đặc biệt là đối tượng trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên. Bệnh có thể lây lan qua giọt bắn từ người mang mầm bệnh và phát triển rất nhanh nếu không được điều trị kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ mắc bệnh ở trẻ em tại Mỹ dao động từ 0,5 đến 1,1 ca trên 100.000 dân và trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ cao nhất. Mặc dù vi khuẩn não mô cầu không phổ biến tại Việt Nam, nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn.

Để phòng ngừa bệnh, bác sĩ Phương khuyến cáo phụ huynh nên tiêm vaccine đầy đủ theo lịch (6-9 tháng tuổi), theo dõi sức khỏe trẻ thường xuyên, và hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người nghi nhiễm. Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đau đầu dữ dội, cứng cổ hoặc xuất hiện chấm xuất huyết trên da, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp giảm thiểu các biến chứng nghiêm trọng như mất thính lực, yếu chi, co giật hay tổn thương não, giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ em trước nguy cơ từ vi khuẩn não mô cầu.