Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, màn trình diễn 10.500 drone tối 30/4 không thể diễn ra theo kế hoạch do nhiễu sóng diện rộng. Chương trình cũng ngừng biểu diễn ngày 1/5.

Tối 30/4, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM ra thông báo ngừng biểu diễn 10.500 drone trên sông Sài Gòn, khu vực nằm giữa Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) và Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức). Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình nghệ thuật, thể thao Sắc màu thành phố Bác, chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo đó, 21h20 ngày 30/4, đơn vị tổ chức bắt đầu trình diễn drone trên bầu trời. Tuy nhiên, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, đơn vị quyết định dừng bay và thu hồi drone nhằm đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, cũng theo thông báo từ Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, buổi trình diễn drone dự kiến diễn ra ngày 1/5 cũng sẽ dừng lại.

Bãi tập kết 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) bên bờ sông Sài Gòn. Hình ảnh ghi lại ngày 28/4. Ảnh: Phương Lâm.

Trước đó, theo kế hoạch, màn trình diễn 10.500 thiết bị bay không người lái (drone) ngày 30/4 sẽ khép lại chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Đây là lần quy tụ số lượng drone lớn nhất trên cả nước. Ban tổ chức sự kiện đã lập hồ sơ đề xuất xác lập kỷ lục Guinness thế giới về số lượng drone biểu diễn nhiều nhất trong cùng thời điểm.

Trong buổi tổng duyệt ngày 28/4, màn trình diễn gây tranh cãi khi dành thời lượng lớn cho việc trả quyền lợi nhà tài trợ. Cụ thể, trong hơn 7 phút biểu diễn, ban tổ chức có đến khoảng 5 phút tạo các hình ảnh liên quan đến đơn vị VNPAY.