Ngược dòng thị trường, xe châu Âu tăng giá bán ở Việt Nam

Khi thị trường đều đang ưu đãi, một mẫu xe châu Âu lại bất ngờ được điều chỉnh giá niêm yết theo hướng ngược lại.

Khi cả thị trường gần như đang ngập trong ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong mùa thấp điểm, hãng xe châu Âu lại bất ngờ thông báo tăng giá bán mẫu SUV. Theo chia sẻ từ nhân viên tư vấn tại đại lý, Skoda Kodiaq đã được điều chỉnh giá bán cho phiên bản Sportline tại thị trường Việt.

Cụ thể, mẫu SUV bản trang bị thể thao có giá niêm yết 1,48 tỷ nay tăng lên mức 1,495 tỷ đồng . Trong khi đó, phiên bản Premium được giữ nguyên mức giá 1,45 tỷ đồng .

Nhân viên cũng cho biết mức giá mới thay đổi do ảnh hưởng từ chi phí nhập khẩu, tỷ giá Euro tại thị trường châu Âu tăng cao so với trước đây. Phiên bản này cũng đang hết hàng tại đại lý, người bán khẳng định nếu có nhu cầu đặt mua Kodiaq Sportline, khách hàng cần chờ đến tháng 10.

Đây không phải lần đầu tiên Skoda tăng giá bán của Kodiaq tại thị trường Việt. Ở mẫu xe thế hệ tiền nhiệm, giá của Kodiaq dao động 1,189- 1,405 tỷ đồng . Ngay khi nâng cấp, giá xe đã tăng lên mốc 1,45- 1,48 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, Kodiaq Sportline không có nhiều khác biệt so với bản Premium ngoài các trang bị ngoại thất thể thao.

Hai phiên bản của Skoda Kodiaq không có khác biệt về sức mạnh hay trang bị nội thất. Ảnh: Skoda.

Bên dưới nắp ca pô của vẫn là động cơ xăng 2.0L turbo cho công suất 187 mã lực, mô men xoắn 320 Nm, đi cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và dẫn động 4 bánh.

Xe được định vị cùng phân khúc với Ford Everest (1,099- 1,545 tỷ đồng ), Hyundai Santa Fe (1,069- 1,365 tỷ đồng ) và Mazda CX-8 (từ 949 triệu đến 1,129 tỷ đồng ).

Với việc đi ngược dòng thị trường, nhiều khả năng mẫu xe vẫn khó có thể tạo được sức bán tốt trong thời điểm nước rút.

Dù vậy, lợi thế thương hiệu châu Âu và phong cách thiết kế khác biệt vẫn có thể giúp mẫu xe tìm được nhóm khách hàng riêng. Trong giai đoạn cuối năm, Skoda sẽ cần thêm thời gian và chiến lược hợp lý để khẳng định chỗ đứng tại thị trường Việt. Skoda cũng sắp ra mắt thêm sản phẩm mới trong tháng này để tăng khả năng tiếp cận người dùng.