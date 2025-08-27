Ngược từ Đồng Nai, Lâm Đồng ra Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh

Lần đầu tiên đặt chân đến Hà thành ngày 26/8, Đỗ Thị Xuân Lộc (ngụ Đồng Nai) háo hức trước khung cảnh náo nhiệt xung quanh hồ. Bạn trẻ dậy từ sớm, chuẩn bị phụ kiện cờ đỏ sao vàng xuống phố "check-in" trước khi mục kích màn diễu binh, diễu hành tối cùng ngày. Lộc cho biết cô đã đi hết các điểm đến nội thành như Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long... Trong khi đó, một số bạn trẻ lại lựa chọn thuê mô hình chụp ảnh "dạo" bằng máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc thay vì chiếc điện thoại thông minh. Nhờ đó, dịch vụ này cũng "bội thu". Ảnh: Linh Huỳnh.