Ngược từ Đồng Nai, Lâm Đồng ra Hà Nội xem sơ duyệt diễu binh

Cơn mưa sáng 27/8 cuốn trôi cái nóng bức cuối hè và trả lại cho Hà Nội không khí mát mẻ ngày lập thu. Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo sau 14h, Hà Nội chủ yếu không mưa, có thể xuất hiện vài đợt mưa nhỏ, song sau đó tạnh ráo và hửng nắng. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Ảnh: Linh Huỳnh.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews sáng 27/8, đông đảo người dân, du khách từ nhiểu tỉnh, thành phía Nam đã đến Hà Nội, tranh thủ dạo một vòng phố cổ, điểm đến đặc trưng và bờ hồ Hoàn Kiếm lưu giữ khoảnh khắc đẹp trong không khí rộn ràng trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt. Ảnh: Linh Huỳnh.
Lần đầu tiên đặt chân đến Hà thành ngày 26/8, Đỗ Thị Xuân Lộc (ngụ Đồng Nai) háo hức trước khung cảnh náo nhiệt xung quanh hồ. Bạn trẻ dậy từ sớm, chuẩn bị phụ kiện cờ đỏ sao vàng xuống phố "check-in" trước khi mục kích màn diễu binh, diễu hành tối cùng ngày. Lộc cho biết cô đã đi hết các điểm đến nội thành như Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long... Trong khi đó, một số bạn trẻ lại lựa chọn thuê mô hình chụp ảnh "dạo" bằng máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc thay vì chiếc điện thoại thông minh. Nhờ đó, dịch vụ này cũng "bội thu". Ảnh: Linh Huỳnh.
Chị Trịnh Mai (trái), hành nghề chụp ảnh tại bờ hồ Hoàn Kiếm, cho biết giai đoạn gần lễ 2/9, công việc kinh doanh của chị khá khẩm hơn, du khách từ miền Nam đổ về nhiều. Lượng khách trung bình gấp đôi ngày thường. Dẫu vậy, chị vẫn giữ nguyên mức giá 10.000 đồng/tấm. Ảnh: Linh Huỳnh.
Thời điểm smartphone bùng nổ, không mấy người yêu thích lưu giữ khoảnh khắc thông qua bức ảnh. Nghề chụp ảnh "dạo" lấy liền cũng dần mai một. Dịp lễ 2/9 làm sống lại công việc mưu sinh của thợ chụp ảnh. Nhiều người trang bị đa dạng phụ kiện như nhành hoa, lá cờ Tổ quốc, khăn choàng cổ... phục vụ khách hàng. Những người bám nghề hầu hết có tuổi. Ảnh: Linh Huỳnh.
Thanh Huyền (tỉnh Lâm Đồng) đến Hà Nội cùng chị gái và cháu. Sau khi chụp ảnh selfie với tiểu cảnh lá cờ tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bạn trẻ chi 10.000 đồng thuê một thợ chụp ảnh để làm kỷ niệm. "Người dân Hà Nội nói riêng và toàn dân Việt Nam nói chung đều yêu lá cờ Tổ quốc. Tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm này khi đứng tại thủ đô", Huyền nói sau khi thương thảo góc chụp với người thợ. Ảnh: Linh Huỳnh.
Nhiều lần ra Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên Kim Hưng (Bến Tre) chứng kiến không khí hào hùng như vậy trên khắp đường phố. Hưng cho biết cô nán lại đến 20h xem cho bằng hết màn diễu binh, diễu hành. "Tôi đã bỏ lỡ A50 nên lần này chắc chăn tôi phải 'săn' ảnh các chiến sĩ", Hưng nói. Ảnh: Linh Huỳnh.
Khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội rợp sắc đỏ sáng ngày 27/8. Theo kế hoạch, hơn 40.000 người sẽ tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình tối cùng ngày. Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông từ 12h. Ảnh: Linh huỳnh.
