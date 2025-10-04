Người có 3 dấu hiệu này ban đêm, thận có thể đã yếu

Suy thận thường tiến triển thầm lặng, hiếm khi lộ rõ dấu hiệu ở giai đoạn đầu. Thế nhưng, cơ thể vẫn gửi đi những tín hiệu cảnh báo, đặc biệt trong giấc ngủ ban đêm.

Bệnh thận có thể khiến người mắc tiểu đêm nhiều lần, trằn trọc khó ngủ. Ảnh: Freepik.

Suy thận là bệnh lý tiến triển âm thầm, giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng đặc hiệu. Phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Vì vậy, việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và điều trị.

Đáng chú ý, một số biểu hiện thường xuất hiện về ban đêm - thời điểm dễ bị bỏ qua. Nếu ba triệu chứng dưới đây xảy ra lặp lại, đó có thể là tín hiệu cho thấy thận đang suy yếu.

Tiểu đêm nhiều lần

Theo Hiệp hội Thận Mỹ, khi các cầu thận - bộ lọc tinh vi của thận - bị tổn thương, chức năng điều hòa nước và thải bỏ chất cặn bã của cơ thể bắt đầu rối loạn. Người bệnh thường xuyên cảm thấy buồn tiểu, đặc biệt là vào ban đêm, dù lượng nước uống trong ngày không thay đổi. Chính vì thế, tiểu đêm nhiều lần là một trong những triệu chứng điển hình của bệnh thận mạn tính.

Bên cạnh đó, khi thận mất dần khả năng cô đặc nước tiểu, lượng nước tiểu sẽ tăng cả ngày lẫn đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn liên tục. Ở người cao tuổi, tình trạng ứ dịch ở chân ban ngày có thể trở lại tuần hoàn khi nằm xuống, rồi chuyển thành nước tiểu, càng làm tình trạng tiểu đêm thêm trầm trọng.

Nếu bạn phải thức dậy đi vệ sinh từ hai lần trở lên mỗi đêm, kèm theo những biểu hiện như phù nề, mệt mỏi, nước tiểu có bọt hoặc đổi màu, hãy coi đó là lời cảnh báo sớm. Rất có thể thận của bạn đang gặp vấn đề và cần được kiểm tra để tránh những biến chứng nặng nề hơn.

Khát nước bất thường vào ban đêm

Cổ họng thường xuyên khô rát, uống bao nhiêu nước vẫn không thấy đủ có thể là dấu hiệu thận đang dần mất đi khả năng duy trì cân bằng dịch trong cơ thể, bác sĩ Trương Hồng, Trưởng khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam, chia sẻ trên Tân Hoa Xã.

Thông thường, thận hoạt động như một “người gác cổng”, vừa loại bỏ phần nước dư thừa, vừa giữ lại lượng cần thiết để nuôi dưỡng máu và đảm bảo các cơ quan vận hành ổn định. Khi chức năng này suy giảm, quá trình lọc trở nên kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng rối loạn nước và chất điện giải như natri, kali. Sự mất cân bằng này khiến cơ thể liên tục phát ra tín hiệu khát, dù thực tế bạn đã uống nhiều nước.

Không ít người bệnh phải tỉnh giấc nhiều lần trong đêm để uống nước, nhưng cơn khát vẫn không dịu. Đây là biểu hiện điển hình của rối loạn cân bằng dịch và là một trong những dấu hiệu sớm cho thấy chức năng thận đang gặp vấn đề.

Ngứa da khi ngủ

Khi thận không còn làm tốt nhiệm vụ lọc bỏ độc tố, những chất cặn bã này sẽ tích tụ lại trong máu. Hậu quả là bạn có thể bị nổi mẩn hoặc cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể. Tình trạng này thường khởi phát âm thầm nhưng kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày.

Về lâu dài, thận suy yếu còn làm mất cân bằng khoáng chất và dưỡng chất trong cơ thể. Theo Hiệp hội Thận Quốc tế, sự rối loạn này có thể dẫn đến bệnh xương - khoáng chất (mineral and bone disorder), khiến da trở nên khô ráp, bong tróc và càng dễ ngứa ngáy hơn. Người bệnh thường phải gãi liên tục, đôi khi đến mức gây xước da, nổi mẩn đỏ hoặc chảy máu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Chính vì vậy, nếu bạn thường xuyên cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt khi không rõ nguyên nhân, đừng xem nhẹ. Đây có thể là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm rằng chức năng thận đang suy giảm và cơ thể cần được kiểm tra, điều chỉnh kịp thời.