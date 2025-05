Người dân bật khóc khi lần đầu được chiêm bái Xá lợi Phật ở Hà Nội

Công tác an ninh được BTC thắt chặt. Để vào chiêm bái Xá lợi Đức Phật, các Tăng ni, Phật tử và nhân dân phải đi qua cổng kiểm tra an ninh. Người đến chiêm bái không được mang theo các vật dụng cá nhân như điện thoại di động, máy ảnh, máy quay phim hoặc vũ khí, chất nổ, đồ ăn, thức uống, các vật dụng có thể làm mất trật tự hoặc ảnh hưởng đến sự an toàn và trang nghiêm.