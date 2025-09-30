Người dân cưỡi ngựa trên tuyến đường ngập nặng ở Hà Nội

Hình ảnh hai chú ngựa phi nước đại qua đoạn đường ngập sâu tại Hà Nội trong ngày mưa bão đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến nhiều người thích thú.

Ngày 30/9, hoàn lưu bão số 10 khiến mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong nước. Xe máy ngập gần đến yên, nhiều ôtô chết máy, thậm chí cả xe gầm cao cũng bị cuốn theo dòng chảy, giao thông rối loạn.

Giữa cảnh nước ngập, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hai chú ngựa phi nước đại qua đoạn đường lụt. Hình ảnh này khiến nhiều người bật cười và ví von “Ferrari chạy bằng cỏ”. Có người hài hước bình luận: “Xe gầm cao, nhiên liệu thân thiện môi trường, chỉ tội quần áo vẫn bị ướt”.

“Vừa gầm cao, máy thoáng, nhiên liệu lại thân thiện với môi trường”, một cư dân mạng bình luận dí dỏm. Người khác cũng hài hước chia sẻ: “Không lo ngập nước nhưng vẫn... ướt hết quần áo”.

Được biết, đoạn video trên được ghi lại tại khu đô thị HUD Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Hai chú ngựa trong video thuộc Câu lạc bộ đua ngựa Hà Nội, hoạt động tại khu vực này.

Một thành viên câu lạc bộ chia sẻ với Tri Thức - Znews: “Thỉnh thoảng khi đường ngập, một số bạn trong CLB đưa ngựa ra để tiện đi lại. Lần ngập trước, các bạn cũng đưa một ngựa nâu và một ngựa trắng ra đi chợ mua đồ ăn. Gặp người dân không thể về nhà, họ cũng tiện giúp chở qua chỗ ngập luôn”.

Vũ, cư dân sinh sống tại khu vực HUD Vân Canh xác nhận đây không phải là hình ảnh hiếm gặp.

“Mình đã chứng kiến hai lần rồi. Một lần ngập trước đây và lần này. Ở đây có trường đua ngựa nên chắc họ đưa ngựa ra để tiện đi lại. Nếu có ai muốn quá giang, mình nghĩ họ cũng sẵn lòng giúp”, Vũ chia sẻ.

Bão số 10 có tên quốc tế là Bualoi, được đánh giá là cơn bão nguy hiểm nhất kể từ đầu năm, với tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh và vùng ảnh hưởng rộng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Bualoi gây ra một đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt với sự kết hợp của nhiều hiện tượng nguy hiểm như bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng. Phạm vi ảnh hưởng trải dài từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi.

Tính đến 19h ngày 29/9, đã ghi nhận 19 người thiệt mạng, 13 người mất tích, 82 người bị thương và 8 người vẫn mất liên lạc do ảnh hưởng của bão. Riêng tỉnh Ninh Bình ghi nhận 33 trường hợp thương vong.

