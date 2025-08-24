Người dân đặt ô, dép, balo giữ chỗ đẹp chờ xem hợp luyện diễu binh

Ô, balo, áo mưa... của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Vân (38 tuổi, giáo viên mầm non) ở Hà Nội đã được bày sẵn để giữ chỗ xem diễu binh. Tuy nhiên, do nắng đã lên cao, chị tạm để lại những vật dụng này rồi cùng các con tìm chỗ mát đứng chờ. Chị Vân vui vẻ cho biết mục đích chính là đưa các con đi chơi, thay vì chờ đến 2/9 khi lượng người dân từ các tỉnh, thành khác đổ rất đông. Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị mang theo hoa quả và bánh ngọt. “Các cháu đi nhiều lần thì sẽ có thêm trải nghiệm, vừa được vui chơi, vừa hiểu hơn về ý nghĩa ngày lễ”, chị Vân nói và cho biết thêm tối 27 và 30/8 tới, chị sẽ trở lại xem buổi sơ duyệt, tổng duyệt cùng người thân.