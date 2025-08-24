Người dân đặt ô, dép, balo giữ chỗ đẹp chờ xem hợp luyện diễu binh

|
Khoảng 12h ngày 24/8, người dân đã tập trung rất đông 2 bên đường dọc phố Tràng Tiền - Hàng Khay, “camp rào” để có thể theo dõi đoàn diễu binh vào buổi tối cùng ngày. Nhiều gia đình đi nhóm hàng chục người, có cả em nhỏ, chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ. Trời khá nắng nóng, nhiều người đặt dép, ba lô, áo mưa... để giữ chỗ rồi vào sát hàng quán để tránh nắng.
Ô, balo, áo mưa... của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Vân (38 tuổi, giáo viên mầm non) ở Hà Nội đã được bày sẵn để giữ chỗ xem diễu binh. Tuy nhiên, do nắng đã lên cao, chị tạm để lại những vật dụng này rồi cùng các con tìm chỗ mát đứng chờ. Chị Vân vui vẻ cho biết mục đích chính là đưa các con đi chơi, thay vì chờ đến 2/9 khi lượng người dân từ các tỉnh, thành khác đổ rất đông. Để chuẩn bị cho chuyến đi, chị mang theo hoa quả và bánh ngọt. “Các cháu đi nhiều lần thì sẽ có thêm trải nghiệm, vừa được vui chơi, vừa hiểu hơn về ý nghĩa ngày lễ”, chị Vân nói và cho biết thêm tối 27 và 30/8 tới, chị sẽ trở lại xem buổi sơ duyệt, tổng duyệt cùng người thân.
|
Người dân "bung ô", xếp thành một hàng dài giữ chỗ chờ xem diễu binh dưới cơn nắng gắt Hà Nội.
|
Phương Thảo (27 tuổi, Hà Nội) tranh thủ đọc sách trong lúc chờ tới buổi hợp luyện hôm nay. Thảo đi cùng mẹ và chị gái, mỗi người đem theo một cuốn sách để đọc, giúp giải trí thay vì xem điện thoại cả ngày. Cả nhà còn mang theo đồ ăn, nước uống, chiếu... “Tôi và gia đình mong chờ tới tối để hoà chung không khí này với cả nước”, Thảo nói.
|
Ngoài chuẩn bị ô, nón, thức ăn... các bạn trẻ còn không quên mang những lá cờ đỏ sao vàng để hòa chung không khí nhộn nhịp tại buổi hợp luyện diễu binh hôm nay.
|
Dù buổi hợp luyện diễu binh tối nay diễn ra lúc 20h, nhóm bạn trẻ này đã xuất phát từ nhà từ 5h30 để có mặt tại các tuyến đường từ sớm để giữ chỗ đẹp. "Không khí ở đây rất nhộn nhịp, đúng chất ngày hội nên chúng tôi sẽ tiếp tục đi xem diễu binh các ngày tiếp theo", một bạn trong nhóm nói.
|
Gần đầu giờ chiều, người dân từ khắp các ngả đường đổ về kín ngã năm Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Khu vực bạt phục vụ nhân dân gần như không còn chỗ trống. Trời nắng nóng, nhiều người bỏ lại dép, áo mưa rồi di chuyển vào khu vực gốc cây, hàng quán xung quanh.
|
Ghi nhận tại một quán cà phê trên mặt đường Nguyễn Thái Học, người dân lấp kín chỗ từ 11h. Trên các tầng chưa bố trí bàn ghế, nhiều gia đình sẵn sàng nằm, ngồi xuống đất để hưởng gió điều hoà.
|
Gia đình chị Nguyễn Thị My (34 tuổi) cùng gần 20 người lớn và trẻ nhỏ đã rủ nhau đi xem chương trình tổng hợp luyện. Để có chỗ ngồi thuận lợi, cả nhà đã liên hệ đặt trước với quán cà phê này từ hai ngày trước, song phía gia đình không tiết lộ số tiền phải chi cho việc giữ chỗ. Theo chia sẻ, mỗi người trong họ hàng được phân công nhận một số điểm tập trung, riêng gia đình chị My thay phiên nhau ngồi túc trực tại quán để đảm bảo không bị mất chỗ.
|
Tại quán kem Tràng Tiền, người dân xếp hàng dài để mua kem giải khát. Không khí nóng bức và thời gian dài chờ đợi khiến nhu cầu tăng cao, nhiều quầy kem cháy hàng, hết nhiều loại kem. Mỗi người phải chờ 15-20 phút mới mua được kem.
|
Hà Vy, 19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, đi cùng các em trong nhà tới khu vực Hồ Gươm hoà chung không khí hân hoan. Buổi sơ duyệt, tổng duyệt và buổi duyệt binh chính thức vào ngày đại lễ, gia đình Vy dự kiến đi “camp” cả nhà, bao gồm bố mẹ Vy và các cô dì chú bác, các cháu… tổng cộng hơn 20 người.
