Người dàn dựng 'cảnh nóng' trên xe Mercedes có thể bị xử lý thế nào

Không chỉ gây phản cảm vì dàn dựng câu view, theo luật sư, showroom ôtô ở Ninh Bình có thể bị xử phạt vì các hành vi như sử dụng điện thoại khi lái xe, đăng thông tin sai sự thật.

Nam thanh niên tự nhận đã mượn xe của chủ chiếc Mercedes, quay clip cho vui. Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc một showroom ở phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình đăng tải video ghi lại cảnh tượng giống như hành động nhạy cảm giữa hai người ngồi trên chiếc Mercedes C200 màu đỏ đang trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Ngày 12/8, một thanh niên tự nhận là người quen của chủ xe, nói đã mượn xe để "quay clip vui vui".

"Không ngờ nó (clip - PV) lại nhận được nhiều sự chú ý đến như thế. Hiện tại clip đang rất ảnh hưởng đến ông anh của em, đến cuộc sống đời tư. Em khẳng định clip chỉ là content thôi", người này nói, công khai một số bức ảnh chụp nhân vật chính trong trong video để chứng minh. Dù vậy, showroom này vẫn bị nhiều người chỉ trích vì tạo content bẩn câu view. Nhiều dân mạng thậm chí kêu gọi tẩy chay, đề nghị xử lý hành vi của người tạo clip.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Trần Thị Huyền Trân, Giám đốc Công ty Luật TNHH Riway, cho biết qua video được chia sẻ, có thể nhận định những người tham gia cấu thành một số hành vi vi phạm.

Với người cầm máy quay (ngồi ở vị trí ghế lái xe bên cạnh), người này có thể bị phạt vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe, mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 4 điểm (theo điểm h, khoản 5, Điều 6 và theo điểm b, khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ).

Bên cạnh đó, vụ việc cũng cho thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Cụ thể theo quy định, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức (cá nhân là 5-10 triệu đồng) có hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân...

Hình ảnh dàn dựng trong xe ôtô lan truyền trên mạng xã hội gây bàn tán. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo nội dung dàn dựng trong video, người thực hiện còn có thể bị cáo buộc có hành vi phản cảm/khiêu dâm ở nơi công cộng và hành vi đưa nội dung khiêu dâm lên mạng xã hội.

"Ở đây dù là dàn dựng và không thực sự quan hệ, yếu tố hình ảnh và hành động trong video vẫn bị coi là nội dung khiêu dâm nếu tạo cảm giác kích dục hoặc phản cảm", luật sư nhận định, cho biết hành vi này vi phạm quy định về trật tự công cộng theo khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Trước vụ việc của showroom ôtô, mạng xã hội từng bức xúc trước hành vi dàn dựng quay video câu view của Ngô Nguyễn Thanh Ngân (23 tuổi) và bạn trai Lê Hồng Phúc (24 tuổi). Dịp kỷ niệm 30/4, hai người dàn dựng video bé gái bị mất điện thoại gắn trên gậy selfie khi xem lễ duyệt diễu binh, sau đó đăng lên nền tảng TikTok. Clip viral với hàng chục nghìn lượt chia sẻ.

Liên quan vụ việc, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã mời cặp đôi đến làm việc. Ngân và Phúc cũng phải quay một video đính chính về việc đăng tải sai sự thật.

Hồi tháng 3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng ra quyết định bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan trong vụ việc về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Theo đó, Hồ Ngọc Tuấn (TP.HCM) cùng một số đối tượng quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem quảng cáo cho một shop quần áo online.

Theo luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bên cạnh việc bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhóm người này còn có thể đối diện hình phạt vi phạm Luật Quảng cáo.