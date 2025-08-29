Người dân hân hoan biết tin được tặng 100.000 đồng ăn Tết Độc lập

Không khí Quốc khánh 2/9 thêm phần rộn ràng khi thông tin mỗi công dân sẽ được nhận 100.000 đồng, tạo nên sự hân hoan và bàn tán sôi nổi khắp nơi.

Nhân dịp Tết Độc lập, Quốc khánh 2/9, Chính phủ triển khai chính sách đặc biệt, tặng mỗi công dân 100.000 đồng. Thông tin này ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, tạo nên bầu không khí hân hoan những ngày cận lễ.

Háo hức, rộn ràng

Ngay khi có thông tin chính thức việc toàn bộ công dân có quốc tịch Việt Nam đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh, dự kiến nhận qua VNeID, chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt, nhiều người dân Việt Nam vui mừng chia sẻ về thông tin này khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Hàng loạt bình luận bày tỏ niềm vui về món quà bất ngờ từ Tổ quốc. "Đủ uy tín rồi nhé anh em. Quyết định tặng 100.000 đồng cho hơn 100 triệu dân sẽ đi vào lịch sử. Ôi, Tổ quốc mến yêu của tôi", tài khoản Mai Dũng chia sẻ.

"Chưa bao giờ thấy ngày hội của đất nước lại rộn ràng đến thế. Món quà mang giá trị tinh thần quá lớn. Yêu quá đất nước Việt Nam", một người khác chia sẻ.

Các nhóm chat rộn ràng hỏi nhau về cách nhận tiền tặng 100.000 đồng dịp 2/9.

Khi nghe tin được tặng quà, các nhóm chat của gia đình chị Mai Ly (32 tuổi, phường Hà Đông, Hà Nội) bỗng nhiên sôi động hẳn. Mọi người lập tức chia sẻ thông tin cho nhau, liên tục nhắn hỏi cách thức để có thể nhận được quà.

“Nhóm chat bên ngoại nhà tôi có 12 người, trong khi bên nội là hơn 20 thành viên. Ai nấy đều hào hứng, phấn khởi khi dịp 2/9 vừa được xem diễu binh, vừa có quà của Chính phủ”, chị bày tỏ.

Do chưa liên kết tài khoản ngân hàng trong ứng dụng VneID, chị Ly muốn thử thao tác nhưng tối 28/8 hệ thống báo đang bảo trì. Đến sáng nay, chị cho biết vẫn chưa thể truy cập. “Hôm qua, chị tôi thực hiện sớm nên đã liên kết tài khoản ngân hàng thành công. Đến tối, có lẽ người dân nào cũng đang háo hức nên app có phần quá tải. Tôi sẽ thử lại sau”, chị nói.

Nhiều người không vào được app vì hệ thống quá tải.

Anh Tuấn Anh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cũng chia sẻ trước khi các thông tin hướng dẫn cách nhận tiền trên VneID lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội và các kênh truyền thông, anh đã nhận được thông báo của ngân hàng nên vào thao tác luôn.

"Tầm chiều 28/8, tôi cùng 2 đồng nghiệp vào được hệ thống. Sau khi thao tác, chúng tôi nhận được thông báo là chờ xác nhận và phản hồi", anh cho biết. Tuy nhiên đến tối, cả anh và bạn bè đều không vào được VneID do hệ thống lỗi.

Chị Cẩm Linh (35 tuổi, phường An Khánh, TP.HCM) cũng cho biết từ khi nhận được thông tin, chị cũng làm theo hướng dẫn nhưng "không thể vào được" vì quá tải hệ thống. Tương tự, Bạch Dương (sinh viên ĐH Y Hà Nội) và nhóm bạn của mình cũng không vào được hệ thống để liên kết tài khoản nhận quà.

Trên mạng xã hội cũng nhiều người kêu gặp phải trường hợp như chị Cẩm Linh hay Bạch Dương. Nhiều người còn hài hước viết: "Mọi người ơi, bình tĩnh nhé, cho tôi vào VneID với". Sáng 29/8, nhiều người tiếp tục thử lại, một số vẫn vào được còn một số chưa và cho biết "sẽ thử lại sau".

Nghĩ trước cách tiêu 100.000 đồng

Bỏ qua việc thao tác chưa được vì ứng dụng quá tải, nhiều người vẫn bày tỏ niềm hân hoan vì món quà được "Chính phủ lì xì ăn Tết độc lập" này.

Chị Hải Yến (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho biết chưa bao giờ chị thấy số tiền 100.000 đồng lại mang nhiều ý nghĩa về tinh thần như lúc này. Chị cùng đồng nghiệp gọi vui đó là “tiền liên hoan 2/9 do Nhà nước đãi”.

"Từ tối hôm qua 28/8, tôi và đồng nghiệp rộn ràng trong các nhóm chat về quà mừng bất ngờ từ Tổ quốc. Chúng tôi dự định sẽ dùng số tiền này để đặt trà sữa uống mừng đại lễ. Tôi nghĩ đây sẽ là cốc trà sữa ý nghĩa nhất từ trước tới nay tôi được uống", chị Hải Yến bày tỏ.

Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân ăn Tết Độc lập thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Hằng Nga (phường Mỹ Đình, Hà Nội) cũng bày tỏ sự kiện "tặng 100.000 cho mỗi người dân Việt Nam" khơi dậy ký ức về những lần nhận quà dịp lễ, Tết thời bao cấp. Giờ đây, thay vì xếp hàng, mọi người chỉ cần mở điện thoại là thấy “lộc Quốc khánh” về ví. “Cảm giác hiện đại, văn minh mà vẫn ấm áp”, cô chia sẻ.

Đối với nhiều lao động tự do, số tiền này dù không nhiều nhưng mang ý nghĩa động viên tinh thần.

Bà Huyền (55 tuổi, Hưng Yên) cho biết sẽ dùng số tiền này để mua hoa quả thắp hương ngày Quốc khánh và sẽ làm một mâm cơm nho nhỏ để gia đình ăn Tết độc lập. “Nhà có 5 người là được hẳn nửa triệu, đủ làm mâm cơm sum vầy 2/9”, bà vui mừng nói.

Một số người lại quyết định không tiêu mà giữ nguyên khoản tiền như một kỷ niệm. Một số khác thậm chí cho biết sẽ dùng 100.000 đó đi ủng hộ những hoàn cảnh còn khó khăn.

Anh Hiếu (40 tuổi, phường Tây Mỗ, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi sẽ dùng món quà được Tổ quốc tặng đi chia sẻ với những người còn nghèo. Số tiền 100.000/người tuy không lớn nhưng nếu gộp lại sẽ rất nhiều. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người chung suy nghĩ để món quà này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều".

Sự chờ đợi nhận "quà Tổ quốc" và những câu chuyện bên lề đã tạo nên một bức tranh thú vị trước thềm Quốc khánh. Với nhiều người, 100.000 đồng không chỉ là tiền mà còn là cảm giác được sẻ chia và cùng nhau đón chào ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Để có thể liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội với tài khoản thanh toán của ngân hàng, người dùng cần có tài khoản ngân hàng. Sau khi có tài khoản, người dùng thực hiện theo các bước dưới đây. Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VneID, lựa chọn nhóm dịch vụ An sinh xã hội và chọn Tài khoản hưởng An sinh xã hội. Nhập Passcode (mật khẩu 6 ký tự). Bước 2: Hệ thống hiển thị các ngân hàng cho phép nhận trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội, chọn ngân hàng muốn liên kết. Hiện tại, hệ thống hỗ trợ 18 ngân hàng và ví điện tử. Bước 3: Người dùng nhập thông tin liên kết, gồm số tài khoản thanh toán ngân hàng, và số CCCD (nếu có). Nếu thông tin tại ngân hàng đang dùng CMND 9 số, cần nhập thêm số CMND. Nhấn tiếp tục, hệ thống sẽ gửi yêu cầu lên bộ phận tiếp nhận. Kết quả xác nhận sẽ được gửi về qua thông báo trên VNeID. Một số lưu ý khi thực hiện bao gồm tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Người nhận trợ cấp cần dùng đúng thông tin định danh (CCCD, mã số định danh cá nhân) để đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư. Trong trường hợp có thay đổi cần thông báo kịp thời cho ngân hàng để tránh gián đoạn quá trình nhận tiền.