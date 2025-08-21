Người dân háo hức chờ trước 10 tiếng để xem hợp luyện diễu binh

|
Trên các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình, từ giữa trưa, nhiều người dân đã trải bạt, ngồi chờ để giữ chỗ đẹp, dù buổi tổng hợp luyện diễn ra lúc 20h. Ảnh: Ngọc Bích.
|
Không khí sôi nổi lan tỏa, nhiều người tỏ ra thích thú khi thấy máy bay quần thảo trên trời, người lớn tuổi trò chuyện về những lần đi xem diễu binh, diễu hành trong quá khứ. Sự háo hức, mong chờ hiện rõ trên gương mặt nhiều người dân. Ảnh: Châu Sa.
|
Trên các tuyến phố, nhiều gia đình và bạn trẻ tranh thủ giơ điện thoại chụp hình, vừa thích thú vừa dâng trào niềm tự hào khi được hòa chung không khí sôi động và tự hào. Ảnh: Quỳnh Trang.
|
Khoảng 11h, biên đội máy bay gồm trực thăng Mi-17 và vận tải cơ Casa tiến vào trung tâm Hà Nội để luyện tập, chuẩn bị cho màn trình diễn dịp Quốc khánh 2/9. Âm thanh rền vang từ bầu trời khiến nhiều người dân ngước nhìn, hào hứng ghi lại khoảnh khắc hiếm có. Ảnh: Trần Hiền.
|
Nhóm bạn của Hoàng Thị Lan Hương (18 tuổi, bên trái) cùng đi bộ hơn 2 km từ tàu điện Cát Linh - Hà Đông đến khu vực người dân tập trung. Nhóm bạn 3 người chuẩn bị sẵn nước uống và thức ăn để sẵn sàng cho nhiều giờ chờ đợi. "Đi bộ trong không khí này thật sự tuyệt vời, thật sự vẫn không thấy mệt, chúng em sẽ cố gắng giữ chỗ đẹp nhất từ 12h trưa đến 20h tối nay", Lan Hương hài hước chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Châu Sa.
|
Nhiều người mang theo nước uống, đồ ăn vặt để chống đói, sẵn sàng ngồi chờ hàng chục giờ đồng hồ giữ chỗ đẹp. Ảnh: Châu Sa.
|
Trên vỉa hè, cảnh gia đình trải bạt, bày bánh kẹo, nước mát tạo nên không khí vừa náo nhiệt, vừa thân quen như một ngày hội. Ảnh: Châu Sa.
|
Ông Nguyễn Văn Xu (84 tuổi, Tây Mỗ) có mặt tại khu vực ngõ Hàng Cháo từ sáng sớm để chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Cách đây một thập kỷ, ông cũng từng tham dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Lần này, ông Xu chia sẻ cảm xúc rất khác: không khí sôi nổi hơn, đông đảo người dân tham dự, đặc biệt có nhiều bạn trẻ. Ông nói mình hạnh phúc và tự hào khi được chứng kiến đất nước trong hòa bình, xúc động khi thế hệ trẻ ngày càng quan tâm tới những hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng của dân tộc. Ảnh: Lan Phương.
|
Trước sự kiện chính thức ngày 2/9, hai buổi tổng hợp luyện sẽ diễn ra vào ngày 21 và 24/8, sơ duyệt ngày 27/8 và tổng duyệt ngày 30/8. Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm. Người dân cũng có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: Đinh Hà.
|
Diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 2/9. Sự kiện trọng đại diễn ra với quy mô Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời. Ảnh: Duy Hiệu.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.