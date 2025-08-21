Người dân háo hức chờ trước 10 tiếng để xem hợp luyện diễu binh

Nhóm bạn của Hoàng Thị Lan Hương (18 tuổi, bên trái) cùng đi bộ hơn 2 km từ tàu điện Cát Linh - Hà Đông đến khu vực người dân tập trung. Nhóm bạn 3 người chuẩn bị sẵn nước uống và thức ăn để sẵn sàng cho nhiều giờ chờ đợi. "Đi bộ trong không khí này thật sự tuyệt vời, thật sự vẫn không thấy mệt, chúng em sẽ cố gắng giữ chỗ đẹp nhất từ 12h trưa đến 20h tối nay", Lan Hương hài hước chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Châu Sa.